Сколько украинцев во время войны считают себя счастливыми, - опрос

Война и постоянные воздушные тревоги не помешали 70% украинцев чувствовать себя счастливыми. Этот показатель такой же, как и до полномасштабного вторжения РФ.

Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в период с 26 мая по 5 июня 2023 года.

Отмечается, что уже два десятилетия социологи изучают настроение украинцев, оценивая уровень их счастья.

“Предварительно до вторжения в декабре 2021 года, 71% украинцев чувствовали себя счастливыми, в то время как 15% – наоборот. По состоянию на май 2023, несмотря на полномасштабную войну, ситуация почти не изменилась. Сегодня 70% украинцев чувствуют себя счастливыми, против 16%, которые чувствуют себя несчастливыми”, - отмечают в КМИС.

По-прежнему сохраняется тенденция, что более счастливы младшие и состоятельные респонденты.

Также с запада к востоку снижается доля тех, кто счастлив (хотя даже среди респондентов, которые до 24 февраля 2022 жили на востоке, большинство считают себя счастливыми).

Отдельно социологи обращают внимание на то, что среди ВПЛ меньше людей считают себя счастливыми – 54% против 72% среди не-ВПЛ.

"Самооценка счастья является одним из важных общественных индикаторов самочувствия населения и косвенным индикатором «прочности» на фоне сложного военного периода. Поэтому принципиально важно, что показатель счастья практически не изменился и в целом, и среди отдельных категорий населения. Украинцы, несмотря на море трудностей и вызовов сегодня находят способы адаптироваться к сложной реальности и двигаться вперед", - комментируют в КМИС.

Там добавляют, что результаты исследования выглядят неожиданными, ведь как люди могут продолжать быть счастливы, когда идет ужасная война.

"Механизм формирования счастья не простой и линейный. Например, рост изобилия не всегда приводит к росту уровня счастья, на который влияют многие факторы, например, поведение детей, отношения с друзьями и любимыми, и т.д. И хотя материальные условия жизни значительно ухудшились и много людей страдают от разлуки со своими семьями, но есть факторы, которые повышают уровень счастья. Значительно возросла сплоченность общества, уменьшились региональные разногласия, возросла ценность государства для населения Украины, возросла взаимоподдержка, улучшился социально-психологический климат. Все это повышает уровень счастья украинцев", - объясняют социологи.

Заметим, абсолютное большинство украинцев, а именно 78%, имеют близких родственников или друзей, получивших ранения или погибших из-за российского вторжения.