Как изменилось благосостояние украинцев за время войны, - опрос

Самооценка гражданами Украины своего благосостояния почти не изменилась после полномасштабного вторжения РФ и держится примерно на одинаковом уровне.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Отмечается, что доля людей, которые оценивали свое благосостояние как "высокое", составила 22% перед полномасштабным вторжением, затем снизилась до 16-17%, но по состоянию на май 2023 вернулась к уровню 23%.

Кроме того, доля людей со "средним" благосостоянием в период между февралем 2022 года и маем 2023 была достаточно стабильной на уровне 35-36%.

Доля респондентов с очень низким уровнем финансового положения составила 9% до вторжения, а по состоянию на май 2023 года составляет 7%.

Нынешний опрос показывает, что 33% респондентов оценивают свое благосостояние как "низкое". В целом в Украине 39% имеют "очень низкое" или "низкое" благосостояние. Перед вторжением аналогичный показатель составил 41%.

Кроме того, хуже оценивают свое положение женщины (45% имеют "низкое" или "очень низкое" состояние по сравнению с 32% мужчин).

Преимущественно лучшее финансовое положение оценивает молодежь (18-29 лет), люди с высшим образованием, жители крупных городов, жители западных областей Украины. В то же время, разница между внутренне перемещенными лицами и остальными украинцами достаточно несущественна.

Как отмечают в КМИС, объективно финансовая ситуация украинцев после полномасштабного вторжения РФ очень ухудшилась: согласно недавнему опросу, у 64% граждан доход снизился, а 27% из-за вторжения потеряли работу, значительное количество потеряло имущество и жилье.

"Несмотря на объективное снижение доходов двух третей населения Украины, самооценки благосостояния почти не изменились, потому что запросы людей во время войны существенно снизились: они чаще удовлетворяются тем, что имеют, и считают, что им хватает на еду или одежду даже при существенном снижении доходов", - комментируют в КМИС.

Опрос проводился с 26 мая по 5 июня методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди 2 013 респондентов в возрасте от 18 лет из всех подконтрольных правительству регионов Украины.

Заметим, что у 40% работающих украинцев за время полномасштабной войны существенно уменьшился доход. Еще 9% отметили незначительное снижение заработной платы.

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