78% украинцев имеют погибших или раненых близких во время войны, - опрос

Абсолютное большинство украинцев, а именно 78%, имеют близких родственников или друзей, получивших ранения или погибших из-за российского вторжения. Среди них, в среднем, каждый называл 7 пострадавших или погибших имен.

Об этом сообщает Киевский международный институт социологии, проведший опрос среди украинцев.

Отмечается, что у 64% украинцев есть хотя бы один близкий родственник или получивший ранение друг - в среднем 5 пострадавших, а у 63% украинцев есть хотя бы один близкий родственник или друг, умерший - в среднем 3 погибших близких.

Что касается регионального разреза, то во всех регионах Украины большинство людей потеряли близких родственников или друзей из-за российской агрессии. Показатель варьируется от 70% на востоке до 80% на западе.

"Во всех уголках Украины большинство населения имеют родственников или друзей, которые были ранены или погибли из-за российского вторжения. И жители Запада, и жители Востока переживают одинаковые ужасные потери, вызванные Россией. Можем говорить о боли украинцев по потерям и безумный гнев на врагов, что добавляет устойчивости и бескомпромиссности по поводу возможных уступок России – если у тебя столько родственников и друзей пострадали или погибли, то как можно говорить об уступках?", - комментируют в КМИС.

Отметим, что руководство Украины приняло решение не объявлять потери среди военных до конца войны. Также невозможно определить точную цифру погибших и пострадавших среди гражданского населения.

В Организации Объединенных Наций назвали количество погибших мирных жителей в Украине с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года по состоянию на май 2023 года. Так, в ООН зафиксировали 23 606 потерь среди гражданского населения в стране: 8 791 погибших и 14 815 человек.

В ООН отмечают, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, было отложено, а многие отчеты все еще ожидают подтверждения.

Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Лисичанска, Попасной и Северодонецка (Луганской области), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения.

Лишь в одном Мариуполе от российской агрессии, по разным данным, погибли около 30 000 человек.