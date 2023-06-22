Оценка украинцами способности Зеленского организовывать оборону страны изменилась за время войны радикально - опрос

86% украинцев считают, что президент Владимир Зеленский способен эффективно работать в качестве верховного главнокомандующего и организовывать оборону страны. Еще 9% респондентов считают, что он не способен к этому, а 5% затруднились с ответом. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Наиболее уверены в такой способности главы государства жители Запада Украины: такой ответ там дали 93% опрошенных. В свою очередь, в южных регионах так считают лишь 79%, а 14% считают Зеленского неспособным быть эффективным главнокомандующим.

В то же время до полномасштабного вторжения России лишь около трети украинцев считали его способным на это: в опросе КМИС в ноябре 2021 года так ответили 36%, а в январе 2022 года - только 32%.

Таким образом, доля таких граждан выросла за время войны примерно в 2,5 раза, а доля тех, кто критически относится к такой способности Зеленского, упала более чем в пять раз.

Опрос был проведен 26 мая – 5 июня методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией номеров и последующим статистическим взвешиванием). Опрошены 984 взрослых респондента, которые на момент опроса проживали на территории, контролировавшейся Украиной до 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 10%, 1,5% – для показателей, близких к 5%.

Однако в КМИС указывают, что в условиях войны добавляется определенное систематическое отклонение. Впрочем, сейчас из-за отключения оккупантами телефонной связи в выборку не попало ни одного респондента, которые проживали бы в оккупированных населенных пунктах (хотя 32 респондента до 24 февраля 2022 года проживали в населенном пункте, который сейчас оккупирован).

И хотя взгляды респондентов, проживавших в оккупации, несколько отличались, но общие тенденции при этом достаточно схожи, потому невозможность сейчас опросить респондентов в оккупации на качество результатов исследования существенно не влияет.