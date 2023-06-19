69% украинцев хотят перевыборов Рады после победы в войне - опрос

73% украинцев поддерживают обновление центральных властей Украины на том или ином уровне после ее победы в войне с Россией. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

При этом у 69% есть запрос на обновление Верховной Рады, 47% хотят заменить Кабинет министров, и только 23% хотели бы заменить действующего президента, то бишь Владимира Зеленского. 19% опрошенных считают, что не нужно заменять никого из перечисленных, а 8% затруднились дать ответ.

В частности, новый состав парламента и правительства немного больше хотели бы видеть жители запада страны (71% и 49% соответственно), а вот президента заменить больше всего хотели бы жители востока (29%). При этом несколько повышенная доля тех, кто не желает никого менять, наблюдается на юге (21%).

Впрочем, примечательно, что менять только одного президента не хочет почти никто из опрошенных - его респонденты фактически включали в ответ "заменить всех", который дали 23%. Замену конкретно состава Рады хотели бы видеть 46% опрошенных, а конкретно Кабмина - 24%.

Опрос проводился 26 мая – 5 июня методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией номеров и последующим статистическим взвешиванием). Опрошено 1029 взрослых респондентов, на момент опроса проживавших в границах, контролируовавшихся Украиной до 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 10%, 1,5% – для показателей, близких к 5%.

Однако в КМИС указывают, что в условиях войны добавляется определенное систематическое отклонение. Впрочем, сейчас из-за отключения оккупантами телефонной связи в выборку не попало ни одного респондента, которые проживали бы в оккупированных населенных пунктах (хотя 38 респондентов до 24 февраля 2022 года проживали населенном пункте, который сейчас оккупирован).

И хотя взгляды респондентов, проживавших в оккупации, несколько отличались, но общие тенденции при этом были достаточно схожи, поэтому невозможность сейчас опросить респондентов в оккупации на качество результатов исследования существенно не влияет.

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