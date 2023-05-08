Более 90% украинцев называют Путина Гитлером, в то же время часть респондентов находится под влиянием РФ – социологи

94% респондентов считают, что Путин является современным Гитлером. Таковы результаты соцопроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива с 23 по 30 марта 2023 года.

Больше всего с утверждением соглашаются на Западе (89,3% полностью согласны, 6,3% скорее согласны), Центре (81,9% – полностью, скорее согласны – 12,1). На Юге полностью поддерживают такое мнение 72,9%, скорее поддерживают – 21%, Восток 78,2% и 13,9%.

Социологи подчеркивают, что, несмотря на высокий уровень поддержки Сил обороны Украины и осуждение российских преступлений агрессии, оккупации и геноцида, часть граждан остается уязвимой к российскому влиянию.

В частности, по состоянию на март 2023 года почти 12% опрошенных не считают Революцию Достоинства справедливым восстанием народа, а 11% не уверены в своем отношении к событиям 2013–2014 гг.

“Среди тех, кто не является сторонником Евромайдана, наибольшая доля сторонников мира любой ценой из РФ – 17%. 42% среди них также считают возможными некоторые компромиссы с государством-агрессором, хоть и не все. В то же время, среди респондентов, которые считают Революцию Достоинства справедливым восстанием народа против авторитарной власти, 72% склонны считать, что война может прекратиться только в случае победы Украины над Россией, то есть не допускают никаких компромиссов с агрессором”, - заключают социологи.

17,4% среди тех, кто не считает Майдан справедливым восстанием народа, считает, что нужно идти ради мира на любые компромиссы. В то же время среди поддерживающих Майдан таких 3,3%.

Опрос проводился во время конфликта между украинскими властями и УПЦ МП, в частности, относительно прекращения договора аренды помещений Киево-Печерской Лавры.

По состоянию на март 2023 более 50% в каждом регионе считали деятельность этой структуры фактором, способствовавшим российскому вторжению, тогда как до 18%, в зависимости от региона, не соглашались с этим.

“Отношение к Майдану как к событию современной истории связано и с интерпретацией деятельности УПЦ МП. Среди поддерживающих Революцию Достоинства абсолютное большинство (76%) соглашаются с тем, что деятельность УПЦ МП способствовала российским агрессиям. Среди тех, кто не поддерживает Майдан, около половины толерантно относятся к деятельности УПЦ МП”, - заметили социологи.

Напомним, во время предыдущих опросов стало известно, что 93% украинцев верят, что Украина победит в войне с Россией. Не верят только 3,5% респондентов.

Убеждено в победе Украины большинство жителей всех регионов (83,5% жителей Восточного региона, 91% жителей Юга и 96% жителей Западного и Центрального регионов).

Больше среди тех, кто не верит в победу, на Востоке (9%) и Юге (3%).