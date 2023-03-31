72% украинцев не верят в переговоры с РФ - данные социологов

13% опрошенных верят, что переговоры с Россией – "это действенный способ достижения мира, которым следует воспользоваться уже сейчас". 72% респондентов не согласны с этим утверждением. Таковы результаты соцопроса, проведенного социологической службой Центр Разумков.

Исследования социологи проводили в феврале-марте 2023 года.

Отметим, что количество тех, кто не верит в переговоры с Россией, выросло. Согласно опросам Центра Разумкова за сентябрь-октябрь 2022 года, 17% респондентов сочли переговоры с Россией эффективным инструментом. 64% украинцев были не согласны с этим.

Заметим, что увеличилось количество сторонников того, что переговоры с россиянами возможны только после вытеснения их войск на украинские границы в 1991 году. 61% поддерживают суждения. Во время прошлого опроса таковых было 57,5%. Не согласны с мнением 22 % (ранее –21%).

В то же время уменьшилось сторонников идеи "переговоры с Россией следует вести только после вытеснения ее войск на линию противостояния по состоянию на 23 февраля 2022 года". Сейчас утверждение поддерживают 18% (во время прошлого опроса – 21%.)

Чаще всего с мнением, что переговоры с Россией можно начинать уже сейчас, соглашаются южане (26%, тогда как в других регионах — от 6% до 15%). В Южном регионе относительное большинство (46%) выступает против этого (в других регионах – абсолютное большинство – от 68% до 85%). 60% до 65% стало больше тех, кто с этим не согласен.

Также представители Юга чаще, чем жители других регионов, поддерживают идею о том, что переговоры с Россией можно начинать только после вытеснения ее войск на линию противостояния по состоянию на 23 февраля 2022 года» (28%, в то время как в других регионах — от 13% до 19%).

Данные: Социологическая служба Центр Разумков

Опрос проводился во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской, Херсонской областей, Крыма и территорий, на которых проходят боевые действия.

Напомним, по данным Центра Разумкова, больше всего украинцы доверяют ВСУ, а меньше всего – чиновникам.

Топ-5 доверия среди населения выглядит следующим образом:

Вооруженные силы Украины – 95,8%. За время войны доверие к армии значительно возросло. В 2021 году она составляла 68%.

Волонтерские организации (87,9%);

Добровольческие отряды (87,2%);

Нацгвардия (85,7%);

ГСЧС (85,4%).

Негативный баланс доверия обладают всеми антикоррупционными органами. Преимущественно негативно общество относится к Верховной Раде и прокуратуре.

Также в опубликованном в марте опросе Киевского международного института социологии говорится, что 52% украинцев выступают за полный отказ от обучения русскому языку в украиноязычных школах.

В свою очередь, 33% опрошенных считают, что изучению русского должно отводиться такое же или меньшее количество времени, чем на изучение иностранных языков (английского, немецкого и т.д.), 6% ответили, что на это должно отводиться меньше часов, чем на изучение украинского языка. но больше, чем на иностранных языках.