Украинцы больше всего доверяют ВСУ и волонтерам - Опрос

Центр Разумкова произвел оценку общественно-политической ситуации в стране. По их данным, больше всего украинцы доверяют ВСУ, а меньше всего – чиновникам.

Об этом сообщили представители центра на пресс-конференции "Укринформа".

Топ-5 доверия среди населения выглядит следующим образом:

Вооруженные силы Украины – 95,8%. За время войны доверие к армии значительно возросло. В 2021 году она составляла 68%.

Волонтерские организации (87,9%);

Добровольческие отряды (87,2%);

Нацгвардия (85,7%);

ГСЧС (85,4%).

Президенту доверяют 82,9% респондентов. Он занял шестую строчку в рейтинге.

Рейтинг доверия украинцев. Фото: скриншот

По словам директора социологической службы Центра Разумкова Андрея Быченко, положительно украинцы относятся и к Министерству обороны, а мнения о том, насколько хорошо власть справляется с экономической ситуацией, разделились примерно поровну.

Негативный баланс доверия обладают всеми антикоррупционными органами. Преимущественно негативно общество относится к ВР и прокуратуре.

Опрос проводился социологической службой Центра Разумкова с 22 февраля по 1 марта 2023 года методом face-to-face на всей подконтрольной Украине территории и там, где не ведутся боевые действия.

Опрошены 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, Киевский международный институт социологии провел опрос на счет того, следует ли учить в школах русский язык. 52% украинцев выступают за полный отказ от изучения русского языка в украиноязычных школах.