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Українці найбільше довіряють ЗСУ та волонтерам - Опитування

Українці найбільше довіряють ЗСУ та волонтерам - Опитування
ЗСУ. Фото: Генштаб

Центр Разумкова провів оцінку суспільно-політичної ситуації в країні. За їх даними, найбільше українці довіряють ЗСУ, а найменше – чиновникам.

 Про це повідомили представники центру на пресконференції "Укрінформу".

Топ-5 довіри серед населення виглядає наступним чином:

  • Збройні сили України – 95,8%. За час війни довіра до армії значно зросла. У 2021 році вона складала 68%
  • Волонтерські організації (87,9%);
  • Добровольчі загони (87,2%);
  • Нацгвардія (85,7%);
  • ДСНС (85,4%).

Президенту довіряє 82,9% респондентів. Він посів шосту сходинку у рейтингу.

Фото 2 — Українці найбільше довіряють ЗСУ та волонтерам - Опитування
Рейтинг довіри українців. Фото: скріншот

За словами директора соціологічної служби Центру Разумкова Андрія Биченко, позитивно українці ставляться і до Міністерства оборони, а думки про те, на скільки добре влада справляється з економічною ситуацією розділилися приблизно порівну.

Негативний баланс довіри мають усі антикорупційні органи. Переважно негативно суспільство ставиться до ВР та прокуратури.

Опитування проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 22 лютого по 1 березня 2023 року, методом face-to-face на всій підконтрольній Україні території і там, де  не ведуться бойові дії. 

Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, Київський міжнародний інститут соціології провів опитування на рахунок того, чи слід вивчати в школах російську мову. 52% українців виступають за повну відмову від вивчення російської мови в україномовних школах. 