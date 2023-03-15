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Українці найбільше довіряють ЗСУ та волонтерам - Опитування
Центр Разумкова провів оцінку суспільно-політичної ситуації в країні. За їх даними, найбільше українці довіряють ЗСУ, а найменше – чиновникам.
Про це повідомили представники центру на пресконференції "Укрінформу".
Топ-5 довіри серед населення виглядає наступним чином:
- Збройні сили України – 95,8%. За час війни довіра до армії значно зросла. У 2021 році вона складала 68%
- Волонтерські організації (87,9%);
- Добровольчі загони (87,2%);
- Нацгвардія (85,7%);
- ДСНС (85,4%).
Президенту довіряє 82,9% респондентів. Він посів шосту сходинку у рейтингу.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За словами директора соціологічної служби Центру Разумкова Андрія Биченко, позитивно українці ставляться і до Міністерства оборони, а думки про те, на скільки добре влада справляється з економічною ситуацією розділилися приблизно порівну.
Негативний баланс довіри мають усі антикорупційні органи. Переважно негативно суспільство ставиться до ВР та прокуратури.
Опитування проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 22 лютого по 1 березня 2023 року, методом face-to-face на всій підконтрольній Україні території і там, де не ведуться бойові дії.
Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Нагадаємо, Київський міжнародний інститут соціології провів опитування на рахунок того, чи слід вивчати в школах російську мову. 52% українців виступають за повну відмову від вивчення російської мови в україномовних школах.