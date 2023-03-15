Українці найбільше довіряють ЗСУ та волонтерам - Опитування

Центр Разумкова провів оцінку суспільно-політичної ситуації в країні. За їх даними, найбільше українці довіряють ЗСУ, а найменше – чиновникам.

Про це повідомили представники центру на пресконференції "Укрінформу".

Топ-5 довіри серед населення виглядає наступним чином:

Збройні сили України – 95,8%. За час війни довіра до армії значно зросла. У 2021 році вона складала 68%

Волонтерські організації (87,9%);

Добровольчі загони (87,2%);

Нацгвардія (85,7%);

ДСНС (85,4%).

Президенту довіряє 82,9% респондентів. Він посів шосту сходинку у рейтингу.

Рейтинг довіри українців. Фото: скріншот

За словами директора соціологічної служби Центру Разумкова Андрія Биченко, позитивно українці ставляться і до Міністерства оборони, а думки про те, на скільки добре влада справляється з економічною ситуацією розділилися приблизно порівну.

Негативний баланс довіри мають усі антикорупційні органи. Переважно негативно суспільство ставиться до ВР та прокуратури.

Опитування проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 22 лютого по 1 березня 2023 року, методом face-to-face на всій підконтрольній Україні території і там, де не ведуться бойові дії.

Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, Київський міжнародний інститут соціології провів опитування на рахунок того, чи слід вивчати в школах російську мову. 52% українців виступають за повну відмову від вивчення російської мови в україномовних школах.