Половина мигрантов вернется в Украину. Основная причина – оставшиеся дома родственники – выяснили социологи

Более половины украинцев вернутся домой – считают респонденты исследования миграционных процессов и настроений украинцев. Украинский институт будущего совместно с "Нью Имидж Маркетинг Групп" презентовали результаты онлайн-опроса.

Респонденты ответили на вопросы по их мотивации возвращаться домой или оставаться за границей, оценили вероятность возвращения своих друзей и родственников.

46% опрошенных считают, что в страну вернется половина и больше уехавших после начала полномасштабной войны, 27% – от четверти до половины, 14% – меньше четверти, 13% – более 90% из уехавших.

36% участников исследования уверены, что их родные однозначно вернутся в страну. 32% – родные возможно вернутся, если в Украине будет безопасно и будет работа, 14% – их родственники вряд ли вернутся, ведь они уже начинают обустраиваться на новом месте, только 5% – что родные точно не вернутся,

По мнению опрошенных, большинство вернется в Украину из-за родственных связей (60%). Также на решения, где жить, влияют такие факторы, как привычный образ жизни и привычная обстановка (46%), безопасность (42%), наличие работы (36%), патриотизм (32%), неудачи в попытках обустроиться за рубежом (27 %), забота о детях (дети должны жить и учиться в Украине) (16%).

По мнению опрошенных, большинство вернется в Украину из-за родственных связей. Данные: Украинский институт будущего

На решение тех, кто решил не возвращаться в Украину, повлияли жизненные перспективы за границей (55%), безопасность (50%) и работа (48%). Для 33% в приоритете есть забота о детях и возможность получить нормальное образование и начать новую жизнь. Для 28% важен комфорт и 27% – отсутствие борьбы с коррупцией.

Всего за 2022 год в Евросоюз прибыло около 16 млн. граждан Украины, из которых 11 млн. человек вернулись в Украину, 1 млн. — переехали в другие страны.

Напомним, что в ООН прогнозируют, что около 77% людей, ставших беженцами, вернутся в Украину. Однако только 12% из них планируют сделать это к лету 2023 года. Основными препятствиями в возвращении беженцы называют проблемы с безопасностью в регионах, где они проживали.

Отметим, что менее половины украинских беженцев в ЕС смогли найти работу. В странах Евросоюза в настоящее время находятся более 4 млн беженцев из Украины, пятую часть которых составляют дети. В то же время, только около 1,1 млн переселенцев из Украины смогли трудоустроиться.