Поддерживают экономику даже издалека. Как украинские мигранты кормят Европу и как это влияет на курс гривны

Полномасштабное вторжение РФ в Украину в конце февраля вынудило уехать в страны Европы ориентировочно 4,57 млн украинцев. Хотя за десять месяцев количество наших мигрантов составило 7,6 млн граждан, поскольку 3 млн из них находятся в РФ или Беларуси, куда они выехали либо добровольно, либо их туда направили принудительно с оккупированных территорий. Такие данные фигурируют в исследовании Нацбанка, который изучил влияние украинских мигрантов на экономику приютивших их стран.

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Среди европейских стран украинцам больше всего статусов временной защиты предоставила Польша (1,5 млн). Германия обеспечила приютом 1 млн украинцев, а Чехия – 450 тыс. В Италии, Испании, Болгарии, Великобритании и Франции зарегистрировано более 100 тыс. наших граждан в каждой из стран.

Такая статистика не удивляет, если учитывать принципы, по которым украинцы выбирают направления для эмиграции. К примеру, основным фактором, на который ориентируются граждане в этом вопросе, является наличие в тех странах родственников или друзей (в 39% случаев). Второй определяющий фактор – близость государств к Украине (31%). На советы, полученные в центрах приёма, ориентируются 17%.

"Однако макроэкономические условия и условия рынка труда со временем, вероятно, будут играть более важную роль в выборе мигрантами стран. Согласно опросу UNHCR 87% мигрантов – женщины с детьми, 65% женщин – трудоспособного возраста, от 18 до 59 лет. Около 70% мигрантов имеют высшее образование", – говорится в исследовании Нацбанка.

С точки зрения национальной экономики бегство граждан создает ряд угроз. Украина за неимением трудовых ресурсов теряет огромное количество производителей товаров, услуг и активных налогоплательщиков. Однако в этом есть и положительная сторона, поскольку украинцы за границей пересылают на родину заработанную инвалюту, что способствует укреплению гривни. Однако преимущества, конечно, не покрывают негативных последствий в полной мере.

Как "валютный туризм" спас наличный рынок в начале войны

Впрочем, весной 2022 именно "валютные туристы" были основным источником поставки в Украину наличных евро и долларов. Этот процесс, добавим от себя, вряд ли можно приветствовать с точки зрения платежного баланса, золотовалютных резервов и макроэкономической стабильности в целом.

Но если смотреть на него только с точки зрения наличного рынка, воспринимая долларовые и евро купюры как товар, то они внесли значительный вклад в преодоление дефицита наличной валюты весной и в начале лета. Хотя здесь следует упомянуть и об аукционах НБУ по подкреплению банковских касс наличными евро и долларами, которые регулятор запустил в начале осени – это была своевременная и весьма эффективная мера.

Так что если резюмировать, карточные операции украинцев за границей не могли повлиять на курс гривны из-за его фиксированного режима. Более того: переводы из-за границы компенсировали этот отток.

"Приток в Украину наличных долларов и евро, также попавших в общую статистику операций за рубежом, помог частично перекрыть дефицит наличной внутри страны, возникший из-за разрушения логистических путей ее снабжения банками", – комментирует директор департамента казначейських операций Юнекс Банка Анна Золотько.

Как украинцы тратят деньги за границей

С начала 2022 года украинцы за рубежом в годовом исчислении нарастили расходы втрое – до $2 млрд в месяц. В начале войны львиную долю расходов беженцы осуществляли за счет сбережений в украинских банках из-за расчетов картами и снятия с них наличных.

Однако в первые месяцы войны снижение остатков средств физлиц в украинских банках было зафиксировано только по валютным счетам, тогда как остатки на гривневых счетах увеличивались. Последнее может быть связано со значительным повышением зарплат военным и увеличением их численности, а также с выплатами за ранение или гибель.

Как уточняет НБУ, в дальнейшем среднемесячные объемы снятия наличных денег значительно сократились: с $9,9 млрд в марте–июне до $580 млн в июле–октябре.

"Этому способствовали как процессы оформления и получения социальной помощи в странах-реципиентах, так и введение со стороны НБУ ограничений на снятие наличной валюты за рубежом, что, в частности, позволило приостановить так называемый карточный туризм", – поясняет в своем исследовании Национальный банк.

С введением НБУ ограничений на снятие наличных денег общие объемы карточных операций за рубежом действительно снизились. Зато суммы оплат картами в торговых сетях просели не так ощутимо.

"Объемы с пикового значения в мае на уровне $770 млн снизились до $560 млн в октябре. Ожидается, что наибольшие объемы операций в торговых сетях с помощью украинских карт осуществлялись на территории Польши (28% общего объема) и Германии (10%)", – констатирует НБУ.

Заодно другими источниками, позволяющими нашим гражданам тратить деньги за границей, были вывезена из Украины наличная валюта, программы государственной поддержки и трудовые доходы в странах пребывания. С активизацией трудоустройства украинцев за границей именно трудовые доходы, полученные в странах пребывания, начинают занимать значительную долю в финансировании расходов мигрантов.

По оценкам Европейского инвестиционного банка, война в Украине через инфляционный канал может уменьшить реальное частное потребление в ЕС на 1,1%. Речь идет прежде всего о странах Центрально-Восточной и Юго-Восточной Европы. Однако расходы украинских беженцев за счет заработанных средств поддерживают частное потребление в этих странах.

Как украинские мигранты влияют на курсообразование в Украине

Реальное влияние вынужденных мигрантов на курс гривны, несмотря на сухую статистику, скорее положительное, чем наоборот.

Согласно данным НБУ, объем снятия наличных с карт украинских банков за рубежом в ІІІ квартале 2022 года был в 17,4 раз больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. С июля по сентябрь, несмотря на существующие ограничения, украинцы сняли за границей 60,9 млрд грн.

"Конечно, часть этой суммы приходится на так называемый валютный туризм, но она вряд ли доминирует в статистике", – говорит Анна Золотько.

Эксперт обращает внимание, что несколько меньшими темпами вырос объем расчетных операций украинским карточками за рубежом: с 16,3 млрд грн в ІІІ квартале 2021-го до 61 млрд грн в ІІІ квартале 2022 года.

"И снятие наличных, и покупка товаров и услуг с гривневой карты за рубежом де-факто являются операциями приобретения валюты за гривну. Поэтому при других условиях они стимулировали бы ослабление курса гривны к доллару и евро из-за повышения спроса на межбанковском валютном рынке", – объясняет Золотько.

Тем не менее это не означает, что половину этого дефицита сформировали именно украинцы, которые находятся за пределами Украины. "За тот же период 2022 года объем переводов из-за рубежа составил, согласно статистике НБУ, $3,4 млрд. То есть даже немного больше, чем украинцы приобрели валюты, снимая наличные деньги и рассчитываясь карточками украинских банков за рубежом", – акцентирует Золотько.

В то же время некоторые эксперты считают, что валюта, которую отправляют в Украину временные переселенцы, особого влияния на курс не имеет. И относительная стабильность гривны – это, прежде всего, административные инструменты, которые применяет НБУ.

Просто как пример: украинцы в Польше с начала войны заплатили налогов больше, чем Польша помогла Украине за это время. "И то, что какую-нибудь копейку из заработанного наши мигранты пересылают домой, для национальной экономики погоду не делает. Не говоря уже о том, как много инвалюты "вымывается" из страны из-за покупки импорта", – рассуждает исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Поэтому в режиме фиксированного курса карточные операции мигрантов в большинстве своем спровоцировали увеличение дефицита валютного предложения на межбанке и расширение объема интервенций НБУ. В общем, чистая продажа валюты регулятором на межбанковском рынке с начала 2022 года составила около $6 млрд. Просто для сравнения: в течение 2021 года НБУ выкупил на межбанковском валютном рынке $3,69 млрд, а продал лишь $1,28 млрд.