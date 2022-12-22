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Поддерживают экономику даже издалека. Как украинские мигранты кормят Европу и как это влияет на курс гривны
Категория
Экономика
Дата публикации

Поддерживают экономику даже издалека. Как украинские мигранты кормят Европу и как это влияет на курс гривны

  • Максим Беркаль
    Максим Беркаль

    Кореспондент раздела "Финансы"

Полномасштабное вторжение РФ в Украину в конце февраля вынудило уехать в страны Европы ориентировочно 4,57 млн украинцев. Хотя за десять месяцев количество наших мигрантов составило 7,6 млн граждан, поскольку 3 млн из них находятся в РФ или Беларуси, куда они выехали либо добровольно, либо их туда направили принудительно с оккупированных территорий. Такие данные фигурируют в исследовании Нацбанка, который изучил влияние украинских мигрантов на экономику приютивших их стран.

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Среди европейских стран украинцам больше всего статусов временной защиты предоставила Польша (1,5 млн). Германия обеспечила приютом 1 млн украинцев, а Чехия – 450 тыс. В Италии, Испании, Болгарии, Великобритании и Франции зарегистрировано более 100 тыс. наших граждан в каждой из стран.

Фото 2 — Поддерживают экономику даже издалека. Как украинские мигранты кормят Европу и как это влияет на курс гривны

Такая статистика не удивляет, если учитывать принципы, по которым украинцы выбирают направления для эмиграции. К примеру, основным фактором, на который ориентируются граждане в этом вопросе, является наличие в тех странах родственников или друзей (в 39% случаев). Второй определяющий фактор – близость государств к Украине (31%). На советы, полученные в центрах приёма, ориентируются 17%.

"Однако макроэкономические условия и условия рынка труда со временем, вероятно, будут играть более важную роль в выборе мигрантами стран. Согласно опросу UNHCR 87% мигрантов – женщины с детьми, 65% женщин – трудоспособного возраста, от 18 до 59 лет. Около 70% мигрантов имеют высшее образование", – говорится в исследовании Нацбанка.

С точки зрения национальной экономики бегство граждан создает ряд угроз. Украина за неимением трудовых ресурсов теряет огромное количество производителей товаров, услуг и активных налогоплательщиков. Однако в этом есть и положительная сторона, поскольку украинцы за границей пересылают на родину заработанную инвалюту, что способствует укреплению гривни. Однако преимущества, конечно, не покрывают негативных последствий в полной мере.

Как "валютный туризм" спас наличный рынок в начале войны

Впрочем, весной 2022 именно "валютные туристы" были основным источником поставки в Украину наличных евро и долларов. Этот процесс, добавим от себя, вряд ли можно приветствовать с точки зрения платежного баланса, золотовалютных резервов и макроэкономической стабильности в целом.

Но если смотреть на него только с точки зрения наличного рынка, воспринимая долларовые и евро купюры как товар, то они внесли значительный вклад в преодоление дефицита наличной валюты весной и в начале лета. Хотя здесь следует упомянуть и об аукционах НБУ по подкреплению банковских касс наличными евро и долларами, которые регулятор запустил в начале осени – это была своевременная и весьма эффективная мера.

Так что если резюмировать, карточные операции украинцев за границей не могли повлиять на курс гривны из-за его фиксированного режима. Более того: переводы из-за границы компенсировали этот отток.

"Приток в Украину наличных долларов и евро, также попавших в общую статистику операций за рубежом, помог частично перекрыть дефицит наличной внутри страны, возникший из-за разрушения логистических путей ее снабжения банками", – комментирует директор департамента казначейських операций Юнекс Банка Анна Золотько.

Фото 3 — Поддерживают экономику даже издалека. Как украинские мигранты кормят Европу и как это влияет на курс гривны

Как украинцы тратят деньги за границей

С начала 2022 года украинцы за рубежом в годовом исчислении нарастили расходы втрое – до $2 млрд в месяц. В начале войны львиную долю расходов беженцы осуществляли за счет сбережений в украинских банках из-за расчетов картами и снятия с них наличных.

Однако в первые месяцы войны снижение остатков средств физлиц в украинских банках было зафиксировано только по валютным счетам, тогда как остатки на гривневых счетах увеличивались. Последнее может быть связано со значительным повышением зарплат военным и увеличением их численности, а также с выплатами за ранение или гибель.

Как уточняет НБУ, в дальнейшем среднемесячные объемы снятия наличных денег значительно сократились: с $9,9 млрд в марте–июне до $580 млн в июле–октябре.

"Этому способствовали как процессы оформления и получения социальной помощи в странах-реципиентах, так и введение со стороны НБУ ограничений на снятие наличной валюты за рубежом, что, в частности, позволило приостановить так называемый карточный туризм",  поясняет в своем исследовании Национальный банк.

С введением НБУ ограничений на снятие наличных денег общие объемы карточных операций за рубежом действительно снизились. Зато суммы оплат картами в торговых сетях просели не так ощутимо.

"Объемы с пикового значения в мае на уровне $770 млн снизились до $560 млн в октябре. Ожидается, что наибольшие объемы операций в торговых сетях с помощью украинских карт осуществлялись на территории Польши (28% общего объема) и Германии (10%)", – констатирует НБУ.

Заодно другими источниками, позволяющими нашим гражданам тратить деньги за границей, были вывезена из Украины наличная валюта, программы государственной поддержки и трудовые доходы в странах пребывания. С активизацией трудоустройства украинцев за границей именно трудовые доходы, полученные в странах пребывания, начинают занимать значительную долю в финансировании расходов мигрантов.

По оценкам Европейского инвестиционного банка, война в Украине через инфляционный канал может уменьшить реальное частное потребление в ЕС на 1,1%. Речь идет прежде всего о странах Центрально-Восточной и Юго-Восточной Европы. Однако расходы украинских беженцев за счет заработанных средств поддерживают частное потребление в этих странах.

Как украинские мигранты влияют на курсообразование в Украине

Реальное влияние вынужденных мигрантов на курс гривны, несмотря на сухую статистику, скорее положительное, чем наоборот.

Согласно данным НБУ, объем снятия наличных с карт украинских банков за рубежом в ІІІ квартале 2022 года был в 17,4 раз больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. С июля по сентябрь, несмотря на существующие ограничения, украинцы сняли за границей 60,9 млрд грн.

"Конечно, часть этой суммы приходится на так называемый валютный туризм, но она вряд ли доминирует в статистике",  говорит Анна Золотько.

Эксперт обращает внимание, что несколько меньшими темпами вырос объем расчетных операций украинским карточками за рубежом: с 16,3 млрд грн в ІІІ квартале 2021-го до 61 млрд грн в ІІІ квартале 2022 года.

"И снятие наличных, и покупка товаров и услуг с гривневой карты за рубежом де-факто являются операциями приобретения валюты за гривну. Поэтому при других условиях они стимулировали бы ослабление курса гривны к доллару и евро из-за повышения спроса на межбанковском валютном рынке",  объясняет Золотько.

Тем не менее это не означает, что половину этого дефицита сформировали именно украинцы, которые находятся за пределами Украины. "За тот же период 2022 года объем переводов из-за рубежа составил, согласно статистике НБУ, $3,4 млрд. То есть даже немного больше, чем украинцы приобрели валюты, снимая наличные деньги и рассчитываясь карточками украинских банков за рубежом",  акцентирует Золотько.

В то же время некоторые эксперты считают, что валюта, которую отправляют в Украину временные переселенцы, особого влияния на курс не имеет. И относительная стабильность гривны – это, прежде всего, административные инструменты, которые применяет НБУ.

Просто как пример: украинцы в Польше с начала войны заплатили налогов больше, чем Польша помогла Украине за это время. "И то, что какую-нибудь копейку из заработанного наши мигранты пересылают домой, для национальной экономики погоду не делает. Не говоря уже о том, как много инвалюты "вымывается" из страны из-за покупки импорта", – рассуждает исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Поэтому в режиме фиксированного курса карточные операции мигрантов в большинстве своем спровоцировали увеличение дефицита валютного предложения на межбанке и расширение объема интервенций НБУ. В общем, чистая продажа валюты регулятором на межбанковском рынке с начала 2022 года составила около $6 млрд. Просто для сравнения: в течение 2021 года НБУ выкупил на межбанковском валютном рынке $3,69 млрд, а продал лишь $1,28 млрд.