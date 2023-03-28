Половина мігрантів повернеться до України. Основна причина – родичі, які залишилися вдома, – з’ясували соціологи

Більше половини українців повернуться додому - вважають респонденти дослідження міграційних процесів та настроїв українців. Український інститут майбутнього спільно з “Нью Імідж Маркетинг Груп” презентували результати онлайн-опитування.

Респонденти дали відповіді на питання щодо їхньої мотивації повертатися додому чи залишатися за кордоном, оцінили вірогідність повернення своїх друзів та родичів.

46% опитаних вважають, що до країни повернеться половина та більше з тих українців, які виїхали після початку повномасштабної війни, 27% – від чверті до половини, 14% – менше чверті, 13% – більше 90% з тих, хто виїхав.

36% учасників дослідження впевнені, що їхні рідні однозначно повернуться до країни. 32% – рідні можливо повернуться, якщо в Україні буде безпечно та буде робота, 14% – їхні родичі навряд чи повернуться, адже вони вже починають облаштовуватися на новому місці, лише 5% – що рідні точно не повернуться,

На думку опитаних, більшість повернеться до України через родинні зв’язки (60%). Також на рішення, де жити, впливають такі фактори, як звичний спосіб життя та звичне оточення (46%), безпека (42%), наявність роботи (36%), патріотизм (32%), невдачі у спробах облаштуватися за кордоном (27%), турбота про дітей (діти мають жити та навчатися в Україні)(16%).

На думку опитаних, більшість повернеться до України через родинні зв’язки. Дані: Український інститут майбутнього

На рішення тих, хто вирішив не повертатися до України, вплинули життєві перспективи закордоном (55%), безпека (50%) і наявність роботи (48%). Для 33% в пріоритеті є турбота про дітей та можливість здобути нормальну освіту і почати нове життя. Для 28% важливий комфорт і 27% - відсутність боротьби з корупцією.

Загалом за 2022 рік до Євросоюзу прибуло близько 16 млн громадян України, з яких 11 млн людей повернулися до України, 1 млн — переїхали в інші країни.

Нагадаємо, що в ООН прогнозують, що близько 77% людей, які стали біженцями, повернуться в Україні. Однак лише 12% із них планують зробити це до літа 2023 року. Основними перешкодами для повернення біженці називають проблеми з безпекою в регіонах, де вони проживали.

Зазначимо, що менше половини українських біженців в ЄС змогли знайти роботу. В країнах Євросоюзу наразі перебуває понад 4 млн біженців з України, п’яту частину яких становлять діти. Водночас лише близько 1,1 млн переселенців з України змогли працевлаштуватися.