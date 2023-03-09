Меньше половины украинских беженцев в ЕС смогли найти работу

В странах Евросоюза сейчас находятся более 4 млн беженцев из Украины, пятую часть которых составляют дети. В то же время, только около 1,1 млн переселенцев из Украины смогли трудоустроиться.

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Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Шинас во время пресс-конференции в Брюсселе, посвященной первому году имплементации Директивы о временной защите для Украины, передает "Укринформ".

"Временный статус защиты также предоставляет прямой и безусловный доступ к рынку труда, в отличие от традиционного статуса тех, кто просит убежища. Учитывая это, люди могут сразу начать работать. Сейчас 1,1 млн перемещенных лиц из Украины трудоустроены в ЕС", — сказал он.

Шинас отметил, что только половина из 1,3 млн украинских детей учится в школах стран, где они находятся. Но дети могут учиться дистанционно в украинских школах.

Всего за 2022 год в Евросоюз прибыло около 16 млн граждан Украины, из которых 11 млн человек вернулись в Украину, 1 млн — переехали в другие страны.

Согласно последнему опросу, 33% украинских беженца имеют оплачиваемую работу, а 33% женщин не работают, потому что им нужно заботиться о детях или пожилых/больных родственниках. Более того, в некоторых странах украинцы остаются без обещанных выплат из-за бюрократии.

Напомним, что в ООН прогнозируют возвращение в Украину около 77% ставших беженцами людей. Однако только 12% из них планируют сделать это до лета 2023 года.

Источник фото: ua.depositphotos.com