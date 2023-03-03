Часть украинских беженцев в Испании остались без выплат из-за бюрократии

Наиболее уязвимые (как категории населения) украинцы не могут получить в Испании обещанную денежную помощь. Они должны получать от правительства по $425 долларов ежемесячно, но из-за бюрократических трудностей до сих пор не получили деньги.

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Об этом сообщило издание Associated Press.

В июне 2022 года правительство Испании заявило, что уязвимые категории беженцев из Украины будут получать ежемесячное пособие из фонда в $56 миллионов с прямыми выплатами через региональные администрации страны. Каждая семья, принадлежащая к этой категории, также должна дополнительно получать 100 евро в месяц на ребенка.

По состоянию на начало марта 2023 года деньги до сих пор не получили по этой программе украинцы в регионах Валенсии, Каталонии и Мадрида. В трех регионах вместе проживает более двух третей из 168 тысяч украинцев, зарегистрированных Министерством внутренних дел как под временной защитой в Испании.

"Сейчас украинцы ищут жилье для аренды, и семьям тяжело найти жилье и заплатить за него. Были хорошие идеи реализации благих намерений, но в процессе выполнения появлялись проблемы", – сказал глава группы украинской общины в Мадриде Юрий Чопик.

Местные власти обвиняют в задержках центральное правительство и сложность в заполнении необходимой документации. Министерство инклюзии заявило, что выполнило свои обязанности, и теперь за деньги отвечают местные администрации.

Напомним, что в ООН прогнозируют возвращение в Украину около 77% ставших беженцами людей. В то же время треть беженцев чувствует себя частью общества принимающей страны, но такая же доля людей хотела бы вернуться в Украину.

Источник фото: ua.depositphotos.com