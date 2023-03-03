Частина українських біженців в Іспанії лишилися без виплат через бюрократію

Найбільш уразливі (як категорії населення) українці не можуть отримати в Іспанії обіцяну грошову допомогу. Вони мали б отримувати від уряду по $425 доларів щомісяця, але через бюрократичні труднощі вони досі не отримали гроші.

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Про це повідомило видання Associated Press.

У червні 2022 року уряд Іспанії заявив, що вразливі категорії біженців з України отримуватимуть щомісячну допомогу з фонду в $56 мільйонів з прямими виплатами через регіональні адміністрації країни. Кожна сім'я, яка належить до цієї категорії, також має додатково отримувати 100 євро на місяць на дитину.

Станом на початку березня 2023 року гроші досі не отримали за цією програмою українці в регіонах Валенсії, Каталонії та Мадрида. У трьох регіонах разом проживає понад дві третини з 168 тисяч українців, зареєстрованих Міністерством внутрішніх справ як під тимчасовим захистом в Іспанії.

"Зараз українці шукають житло для оренди, і сім’ям важко знайти житло та заплатити за нього. Були хороші ідеї реалізації добрих намірів, але в процесі виконання з'являлися проблеми", – сказав голова групи української громади в Мадриді Юрій Чопик.

Місцева влада звинувачуює у затримках центральний уряд і складність в заповнені необхідної документації. Міністерство інклюзії заявило, що виконало свої обов’язки, і тепер за гроші відповідають місцеві адміністрації.

Нагадаємо, що в ООН прогнозують повернення в Україну близько 77% людей, які стали біженцями. Водночас наразі третина біженців почувається частиною суспільства приймаючої країни, але така ж частка людей хотіла би повернутися до України.

Джерело фото: ua.depositphotos.com