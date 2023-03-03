ВПО можуть додатково отримати 6 тис грн: як видаватимуть гроші

Норвезька рада у справах біженців відкрила в Україні реєстрацію на отримання грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб і людей, які проживають у районах, постраждалих внаслідок бойових дій. Сума виплати — 6660 грн. Реєстрація триватиме до 20 березня.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зареєструватися для отримання грошей можна в декілька способів:

Надіслати в месенджері WhatsApp повідомлення з текстом "привіт" на номер: 0 800 609 844; Через Viber, відсканувавши QR-код.

Інструкція: пресслужба Норвезької ради у справах біженців в Україні

6660 грн будуть виплачувати частинами. Впродовж 3 місяців учасники програми, які пройдуть реєстрацію, будуть отримувати по 2220 грн на кожного члена сім’ї, але не більше як на п’ять осіб.

"У пріоритеті – надання кеш-допомоги найбільш вразливим категоріям населення", — зауважили в Мінреінтеграції.

Виплати надходитимуть на банківський рахунок або за допомогою переказу MoneyGram для людей, у яких немає банківського рахунку. Для отримання додаткової інформації звертайтеся за номером гарячої лінії Норвезької ради: 0 800 302 007.

Нагадаємо, з жовтня 2022 року Мінсоцполітики впровадило в усіх регіонах України Єдину інформаційну систему соціальної сфери (ЄІССС). Це дозволяє централізувати призначення, нарахування та виплати для внутрішніх переселенців, що значно прискорить отримання допомоги та розв'язання проблемних питань ВПО.

Джерело фото: ua.depositphotos.com