ПриватБанк розпочав виплати фінансової допомоги від чеської організації "Людина в біді"

Українці, що постраждали від війни, зможуть отримати допомогу від чеської гуманітарної організації “Людина в біді” через ПриватБанк.

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Про це повідомила прес-служба ПриватБанку.

"ПриватБанк розпочинає виплати фінансової допомоги від чеської гуманітарної організації "Людина в біді". Програма багатоцільової грошової допомоги охоплює вимушено переміщених осіб з зони бойових дій, осіб, які втратили або у яких пошкоджено житло, осіб, які проживають поблизу лінії фронту та осіб, які надають прихисток для ВПО", - йдеться в повідомленні банку.

Сума допомоги складає 2220 грн на одну особу і надаватиметься одним траншем протягом трьох місяців до липня 2023 року. Виплата допомоги буде здійснюватися на банківську картку, що зареєстрована в Мінсоцполітики через платіжну систему PrivatMoney.

Якщо немає зареєстрованої банківської картки або не вірно вказано реквізити, клієнт отримує смс повідомлення з контрольним номером переказу PrivatMoney. Допомогу через платіжну систему PrivatMoney з контрольним номером можна отримати в Приват24, ТСО, банкоматі у відділенні ПриватБанку чи за телефоном 3700 – на картку ПриватБанку.

Нагадаємо, що ПриватБанк відновив роботу першого відділення на Херсонщині поза Херсоном.