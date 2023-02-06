ПриватБанк начал осуществлять выплаты финансовой помощи от чешской организации "Человек в беде"

Украинцы, пострадавшие от войны, смогут получить помощь от чешской гуманитарной организации "Человек в беде" через ПриватБанк.

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Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

"ПриватБанк начинает выплаты финансовой помощи от чешской гуманитарной организации "Человек в беде". Программа многоцелевой денежной помощи охватывает вынужденно перемещенных лиц из зоны боевых действий, лиц, потерявших или у которых повреждено жилье, лиц, проживающих вблизи линии фронта и лиц, которые предоставляют убежище для ВПЛ", - говорится в сообщении банка.

Сумма помощи составляет 2220 грн на одного человека и будет предоставляться одним траншем в течение трех месяцев до июля 2023 года. Выплата помощи будет производиться на банковскую карту, зарегистрированную в Минсоцполитики через платежную систему PrivatMoney.

Если нет зарегистрированной банковской карты или не верно указаны реквизиты, клиент получает смс сообщение с контрольным номером перевода PrivatMoney. Помощь через платежную систему PrivatMoney с контрольным номером можно получить в Приват24, ОСО, банкомате в отделении ПриватБанка или по телефону 3700 – на карту ПриватБанка.

Напомним, что ПриватБанк возобновил работу первого отделения в Херсонской области вне Херсона.