ПриватБанк відновив роботу першого відділення на Херсонщині поза Херсоном

ПриватБанк 30 січня відновив роботу свого відділення у селищі Велика Олександрівка Херсонської області, яке майже сім місяців перебувало під російською окупацією.

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Як повідомляє пресслужба фінустанови, у відділенні можна, зокрема, зняти готівку в банкоматі та скористатися послугами термінала самообслуговування.

Загалом, як повідомляють в ПриватБанку, він відновив повноцінну роботу вже 38 своїх базових відділень у містах та селищах на деокупованих територіях України.

Фото: ПриватБанк

Судячи з онлайн-карти на сайті держбанку, відділення у Великій Олександрівці працює з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 14:00 (каса до 13:00). Розташоване воно на вулиці Братській, 8. Наразі воно значиться єдиним відділенням ПриватБанку в Херсонській області поза межами обласного центру.

Зазначимо, що першим поновив роботу відділення на Херсонщині інший держбанк - Ощадбанк, а саме в селищі Нововоронцовка, що межує з Дніпропетровською областю. Це сталося ще перед звільненням самого Херсона на початку листопада. ПриватБанк же там представлений лиш банкоматом.

Нагадаємо також, що з 1 лютого у Великій Олександрівці має запрацювати районний суд, за яким також закріплено територіальну підсудність і Бериславського, Високопільського і Генічеського районних, Каховського міськрайонного та Новокаховського міського судів.