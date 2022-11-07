В деокупованій частині Херсонщини поновило роботу перше банківське відділення

Державний Ощадбанк першим серед українських банків відновив роботу повноцінного відділення на деокупованій території Херсонської області. Як ідеться у повідомленні фінустанови, 7 листопада запрацювало відділення у селищі Нововоронцовка.

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Воно розташоване за адресою: провулок Торговий, 3. Приміщення банку було відремонтовано після пошкоджень від вибухової хвилі. Поки що воно буде працювати з понеділка по середу з 9:30 до 14:30 (без перерви).

Відділення надаватиме клієнтам широкий спектр послуг: обслуговуватиме картки, виплачуватиме пенсії, соціальну допомогу, перекази тощо. Крім обслуговування в касі мешканці громади можуть скористатись банкоматом для зняття готівки та терміналом самообслуговування для оплати послуг.

Ощадбанк підкреслює, що продовжує працювати над відновленням роботи на звільнених територіях, аби якомога швидше їх мешканці отримали доступ до банківських послуг.

Нагадаємо, що 1 листопада Ощадбанк відновив роботу відділення у звільненому Лимані Донецької області, а наприкінці жовтня - у звільненому Ізюмі Харківської області.

Також в Ізюмі та Лимані вже працює й ПриватБанк. Натомість у вищезгаданій Нововоронцовці наразі функціонують лише банкомат та термінал самообслуговування найбільшого держбанку.