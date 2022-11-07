В деоккупированной части Херсонской области возобновило работу первое банковское отделение

Государственный Ощадбанк первым среди украинских банков возобновил работу полноценного отделения на деоккупированной территории Херсонской области. Как говорится в сообщении финучреждения, 7 ноября заработало отделение в поселке Нововоронцовка.

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Оно расположено по адресу: Торговый переулок, 3. Помещение банка было отремонтировано после повреждений от взрывной волны. Пока оно будет работать с понедельника по среду с 9:30 до 14:30 (без перерыва).

Отделение будет предоставлять клиентам широкий спектр услуг: обслуживать карты, выплачивать пенсии, социальную помощь, переводы и так далее. Кроме обслуживания в кассе, жители общины могут воспользоваться банкоматом для снятия наличных и терминалом самообслуживания для оплаты услуг.

Ощадбанк подчеркивает, что продолжает работать над возобновлением работы на освобожденных территориях, чтобы как можно скорее их жильцы получили доступ к банковским услугам.

Напомним, что 1 ноября Ощадбанк возобновил работу отделения в освобожденном Лимане Донецкой области, а в конце октября – в освобожденном Изюме Харьковской области.

Также в Изюме и Лимане уже работает ПриватБанк. В вышеупомянутой Нововоронцовке же функционируют только банкомат и терминал самообслуживания крупнейшего госбанка.