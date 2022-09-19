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Ощадбанк возобновил работу отделений на деоккупированной территории Харьковщины
Ощадбанк первым среди украинских банков возобновил работу на освобожденной территории Харьковщины. Уже заработало универсальное отделение в Балаклее.
Об этом сообщила пресс-служба Ощадбанка.
"Мы понимаем, что здесь как можно быстрее должна восстановиться нормальная жизнь, в частности, полноценная работа отделений и сервисов Ощадбанка. Итак, с сегодняшнего дня заработало универсальное отделение в Балаклее. Это полноценное учреждение, которое сможет обслуживать всех жителей города и ближайших сел", - говорится в сообщении.
Отмечается, что клиенты Ощадбанка на освобожденной территории смогут получать социальные выплаты и пользоваться широким спектром банковских услуг.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Адрес отделения в Балаклее: ул. Соборная, 90
Кроме открытия отделения в Балаклее Ощадбанк проводит работу по оперативному открытию отделения в пгт Шевченково по ул. Центральной, дом. 29.
Понимая потребности жителей, совместно с городскими властями организованы автобусные рейсы в ближайшие действующие отделения для снятия наличных. Адреса: Чугуев, ул. Староникольская, 33, Харьков, ул. Библика, 20/8.
Уже работают такие банкоматы Ощадбанка:
- пгт Золочев, пл. Слобожанская, 1;
– г. Дергачи, пер. Парковый, 5;
- г. Балаклея, ул. Соборная, 90 (2 банкомата: внешний и внутренний);
- пгт Андреевка, въезд Первомайский, 1;
- пгт Донец, ул. Октябрьская, 9А.
В ближайших планах возобновить работу еще трех банкоматов:
- пгт Донец – 1 банкомат;
- пгт Андреевка – 1 банкомат;
- г. Дергачи – 1 банкомат.
Возможно снятие наличных денег в кассах магазинов – Ощадбанком запущена услуга «наличные деньги на кассе» в торгово-сервисных предприятиях на 19 терминалах:
Дергачи – 4 терминала:
– Сумский путь, дом. 163-г ("Чудо-маркет");
– ул. Вокзальная, дом. 72 (аптека "Путешественник-Харьков");
– ул. Леонова, 1 ("Новый Дом").
Донец – 7 терминалов:
– ул. Центральная, 36 (магазин "Кисет");
– ул. Спортивная, 28 А (магазин "Кисет");
– ул. Спортивная, 28 А (аптека "Подорожник");
– ул. Спортивная, 28 А (магазин "Мобижук");
– ул. Спортивная, 3 (Новая почта – 2 терминала);
– ул. Спортивная, 11 (магазин "EVA").
Смт Андреевка – 8 терминалов:
– ул. Центральная, 4 (аптека ООО СФК – 2 терминала);
– ул. Центральная, 25 (магазин "Лотос");
– ул. Садовая, 73 А (магазин "Домино");
– пл. 30 лет ВЛКСМ, б/н (магазин "Кисет");
– ул. Подвокзальная, 33 (магазин ФЛП Махортов Б.И.);
– ул. Первомайская, 54а (магазин ФЛП Махортов Б.И. – 2 терминала).
"Для Ощадбанка, социальная миссия которого является одной из главных, это было принципиально важно – как можно быстрее поддержать граждан в деоккупированных населенных пунктах Харьковщины. Мы приложили максимум усилий, чтобы в сжатые сроки запустить работу отделений, ведь большинство зданий или отделений было повреждено, банковское оборудование изуродовано, банкоматы разбиты. Это потребовало от нас немалых усилий: проведение ремонтных работ в поврежденных помещениях, восстановление каналов связи, решение вопроса энергоснабжения, завоз нового банковского оборудования, установка новых банкоматов. Но мы справились", - комментируют в финучреждении.
Отметим, "Новая почта" возобновила доставку посылок в Изюм Харьковской области. Также накануне "Новая почта" возобновила работу в другом освобожденном от российской оккупации городе Харьковской области – Балаклее.