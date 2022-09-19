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Банки
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Ощадбанк возобновил работу отделений на деоккупированной территории Харьковщины

Ощадбанк возобновил работу отделений на деоккупированной территории Харьковщины

Ощадбанк первым среди украинских банков возобновил работу на освобожденной территории Харьковщины. Уже заработало универсальное отделение в Балаклее.

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Об этом сообщила пресс-служба Ощадбанка.

"Мы понимаем, что здесь как можно быстрее должна восстановиться нормальная жизнь, в частности, полноценная работа отделений и сервисов Ощадбанка. Итак, с сегодняшнего дня заработало универсальное отделение в Балаклее. Это полноценное учреждение, которое сможет обслуживать всех жителей города и ближайших сел", - говорится в сообщении.

Отмечается, что клиенты Ощадбанка на освобожденной территории смогут получать социальные выплаты и пользоваться широким спектром банковских услуг.

Адрес отделения в Балаклее: ул. Соборная, 90

Кроме открытия отделения в Балаклее Ощадбанк проводит работу по оперативному открытию отделения в пгт Шевченково по ул. Центральной, дом. 29.

Понимая потребности жителей, совместно с городскими властями организованы автобусные рейсы в ближайшие действующие отделения для снятия наличных. Адреса: Чугуев, ул. Староникольская, 33, Харьков, ул. Библика, 20/8.

Уже работают такие банкоматы Ощадбанка:

- пгт Золочев, пл. Слобожанская, 1;

– г. Дергачи, пер. Парковый, 5;

- г. Балаклея, ул. Соборная, 90 (2 банкомата: внешний и внутренний);

- пгт Андреевка, въезд Первомайский, 1;

- пгт Донец, ул. Октябрьская, 9А.

В ближайших планах возобновить работу еще трех банкоматов:

- пгт Донец – 1 банкомат;

- пгт Андреевка – 1 банкомат;

- г. Дергачи – 1 банкомат.

Возможно снятие наличных денег в кассах магазинов – Ощадбанком запущена услуга «наличные деньги на кассе» в торгово-сервисных предприятиях на 19 терминалах:

Дергачи – 4 терминала:

– Сумский путь, дом. 163-г ("Чудо-маркет");

– ул. Вокзальная, дом. 72 (аптека "Путешественник-Харьков");

– ул. Леонова, 1 ("Новый Дом").

Донец – 7 терминалов:

– ул. Центральная, 36 (магазин "Кисет");

– ул. Спортивная, 28 А (магазин "Кисет");

– ул. Спортивная, 28 А (аптека "Подорожник");

– ул. Спортивная, 28 А (магазин "Мобижук");

– ул. Спортивная, 3 (Новая почта – 2 терминала);

– ул. Спортивная, 11 (магазин "EVA").

Смт Андреевка – 8 терминалов:

– ул. Центральная, 4 (аптека ООО СФК – 2 терминала);

– ул. Центральная, 25 (магазин "Лотос");

– ул. Садовая, 73 А (магазин "Домино");

– пл. 30 лет ВЛКСМ, б/н (магазин "Кисет");

– ул. Подвокзальная, 33 (магазин ФЛП Махортов Б.И.);

– ул. Первомайская, 54а (магазин ФЛП Махортов Б.И. – 2 терминала).

"Для Ощадбанка, социальная миссия которого является одной из главных, это было принципиально важно – как можно быстрее поддержать граждан в деоккупированных населенных пунктах Харьковщины. Мы приложили максимум усилий, чтобы в сжатые сроки запустить работу отделений, ведь большинство зданий или отделений было повреждено, банковское оборудование изуродовано, банкоматы разбиты. Это потребовало от нас немалых усилий: проведение ремонтных работ в поврежденных помещениях, восстановление каналов связи, решение вопроса энергоснабжения, завоз нового банковского оборудования, установка новых банкоматов. Но мы справились", - комментируют в финучреждении.

Отметим, "Новая почта" возобновила доставку посылок в Изюм Харьковской области. Также накануне "Новая почта" возобновила работу в другом освобожденном от российской оккупации городе Харьковской области – Балаклее.

Автор:
Светлана Манько