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Ощад відновив роботу відділень на деокупованій території Харківщини
Ощадбанк першим серед українських банків відновив роботу на звільненій території Харківщини. Відсьогодні запрацювало універсальне відділення в Балаклії.
Про це повідомила пресслужба Ощадбанку.
"Ми розуміємо, що тут якнайшвидше повинно відновитись нормальне життя, зокрема повноцінна робота відділень та сервісів Ощаду. Отже, відсьогодні запрацювало універсальне відділення в Балаклії. Це повноцінна установа, яка зможе обслуговувати всіх мешканців міста та найближчих сіл", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що клієнти Ощадбанку на звільненій території матимуть змогу отримувати соціальні виплати та користуватись широким спектром банківських послуг.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Адреса відділення в Балаклії: вул. Соборна, 90.
Крім відкриття відділення в Балаклії Ощад проводить роботу з оперативного відкриття відділення в смт Шевченкове по вул. Центральній, буд. 29.
Розуміючи потреби мешканців, спільно з міською владою організовано автобусні рейси до найближчих діючих відділень для зняття готівки. Адреси: Чугуїв, вул. Старонікольська, 33, Харків, вул. Біблика, 20/8.
Вже працюють такі банкомати Ощадбанку:
- смт Золочів, пл. Слобожанська, 1;
- м. Дергачі, пров. Парковий, 5;
- м. Балаклія, вул. Соборна, 90 (2 банкомати: зовнішній та внутрішній);
- смт Андріївка, в'їзд Першотравневий, 1;
- смт Донець, вул. Жовтнева, 9А.
У найближчих планах відновити роботу ще трьох банкоматів:
- смт Донець – 1 банкомат;
- смт Андріївка – 1 банкомат;
- м. Дергачі – 1 банкомат.
Можливе зняття готівки в касах магазинів – Ощадбанком запущено послугу «готівка на касі» в торгово-сервісних підприємствах на 19 терміналах:
М. Дергачі – 4 термінали:
- Сумський шлях, буд. 163-г ("Чудо-маркет");
- вул. Вокзальна, буд. 72 (аптека "Подорожник-Харків");
- вул. Леонова, 1 ("Новий Дім").
Смт Донець – 7 терміналів:
- вул. Центральна, 36 (магазин "Кисет");
- вул. Спортивна, 28 А (магазин "Кисет");
- вул. Спортивна, 28 А (аптека "Подорожник");
- вул. Спортивна, 28 А (магазин "Мобіжук");
- вул. Спортивна, 3 (Нова пошта – 2 термінали);
- вул. Спортивна, 11 (магазин "EVA").
Смт Андріївка – 8 терміналів:
- вул. Центральна, 4 (аптека ТОВ СФК – 2 термінали);
- вул. Центральна, 25 (магазин "Лотос");
- вул. Садова, 73 А (магазин "Доміно");
- пл. 30 років ВЛКСМ, б/н (магазин "Кисет");
- вул. Підвокзальна, 33 (магазин ФОП Махортов Б.І.);
- вул. Першотравнева, 54а (магазин ФОП Махортов Б.І. – 2 термінали).
"Для Ощадбанку, соціальна місія якого є однією з головних, це було принципово важливим – якнайшвидше підтримати громадян у деокупованих населених пунктах Харківщини. Ми доклали максимум зусиль, щоб у стислі строки запустити роботу відділень, адже більшість будівель або приміщень відділень було пошкоджено, банківське обладнання понівечено, банкомати розтрощено. Це потребувало від нас неабияких зусиль: проведення ремонтних робіт у пошкоджених приміщеннях, відновлення каналів зв'язку, вирішення питання енергопостачання, завезення нового банківського обладнання, встановлення нових банкоматів. Але ми впорались", - коментують в фінустанові.
Зазначимо, "Нова пошта" відновила доставку посилок в Ізюм Харківської області. Також напередодні "Нова пошта" відновила роботу в іншому звільненому від російської окупації місті Харківської області - Балаклії.