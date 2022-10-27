ПриватБанк возобновил работу в Херсонской области

ПриватБанк возобновляет работу сети банковского обслуживания на деоккупированной Херсонщине.

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Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

Так, 26 октября банк возобновил работу банкомата и терминала самообслуживания в пгт Нововоронцовка Бериславского района Херсонской области по адресу ул. Гагарина,7.

Снять наличные в пгт Нововоронцовка можно через pos-терминалы ПриватБанка в магазинах по адресам: ул. Дудченко, 100 (магазин "Тополь"), ул. Димитрова,7 (магазин "Забава"), ул. Воронцова,72а (аптека).

Чтобы получить наличные деньги на кассе торговой точки, покупателю необходимо лишь оплатить товар банковской картой и сообщить кассиру о желании снять наличные.

"Нововоронцовка - это первый населенный пункт Херсона, где стало возможным возобновить работу банковского оборудования. До конца октября планируется размещение АТМ и ОСО в пгт Высокополье", - отмечают в пресс-службе финучреждения.

Там подчеркнули, что подробную информацию, как работает ПриватБанк в условиях военного положения и карту работающих АТМ (банкоматов), можно узнать по ссылке.

Напомним, ПриватБанк также продолжает восстановление сети в освобожденных от оккупации городах Харьковской области. 3 октября начало обслуживание клиентов отделения банка в Балаклее.

Ранее возобновили обслуживание клиентов на деоккупированной территории Харьковщины отделение ПриватБанка в Дергачах и Золочеве.