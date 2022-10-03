ПриватБанк відновив роботу у Балаклії

ПриватБанк продовжує відновлення мережі у звільнених від окупації містах Харківської області - сьогодні почало обслуговування клієнтів відділення банку у Балаклії.

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Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

Раніше відновили обслуговування клієнтів на деокупованій території Харківщини відділення ПриватБанку в Дергачах та Золочеві.

Поступово відновлюється робота банкоматів та сервісу для терміналів “Готівка на касі”.

Детальну інформацію, як працює ПриватБанк в умовах воєнного стану, та мапу працюючих АТМ (банкоматів) можна дізнатись за посиланням.

Зазначимо, Ощадбанк також відновив роботу на звільненій території Харківщини. Вже запрацювало універсальне відділення в Балаклії.