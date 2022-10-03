ПриватБанк возобновил работу в Балаклее

ПриватБанк продолжает восстановление сети в освобожденных от оккупации городах Харьковской области – сегодня начало обслуживание клиентов отделения банка в Балаклее.

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Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Ранее возобновили обслуживание клиентов на деоккупированной территории Харьковщины отделение ПриватБанка в Дергачах и Золочеве.

Постепенно возобновляется работа банкоматов и сервиса для терминалов "Наличные на кассе".

Подробную информацию о том, как работает ПриватБанк в условиях военного положения, и карту работающих банкоматов можно узнать по ссылке.

Напомним, Ощадбанк также возобновил работу на освобожденной территории Харьковщины. Уже заработало универсальное отделение в Балаклее.