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ПриватБанк відновив роботу на Харківщині
ПриватБанк продовжує відновлювати роботу мережі у містечках, які найбільше постраждали від війни. На Харківщині вже працюють відділення банку в смт Донець, м. Барвінково, а відсьогодні і в м. Дергачі.
Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.
"Сьогодні банк робить усе, щоб кожен мав можливість якісного та швидкого банківського обслуговування, разом з тим пам'ятаючи та дотримуючись усіх необхідних заходів з забезпечення безпеки співробітників та клієнтів", - йдеться у повідомленні.
Вже незабаром планується відновлення роботи відділень у населених пунктах Балаклія, смт Шевченкове та смт Золочів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Поступово відновлюється робота банкоматів та сервісу для терміналів “Готівка на касі”.
Детальну інформацію як працює ПриватБанк в умовах воєнного стану та мапу працюючих АТМ (банкоматів) можна дізнатись за посиланням.
Зазначимо, Ощадбанк також відновив роботу на звільненій території Харківщини. Вже запрацювало універсальне відділення в Балаклії.