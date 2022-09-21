ПриватБанк відновив роботу на Харківщині

ПриватБанк продовжує відновлювати роботу мережі у містечках, які найбільше постраждали від війни. На Харківщині вже працюють відділення банку в смт Донець, м. Барвінково, а відсьогодні і в м. Дергачі.

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Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

"Сьогодні банк робить усе, щоб кожен мав можливість якісного та швидкого банківського обслуговування, разом з тим пам'ятаючи та дотримуючись усіх необхідних заходів з забезпечення безпеки співробітників та клієнтів", - йдеться у повідомленні.

Вже незабаром планується відновлення роботи відділень у населених пунктах Балаклія, смт Шевченкове та смт Золочів.

Поступово відновлюється робота банкоматів та сервісу для терміналів “Готівка на касі”.

Детальну інформацію як працює ПриватБанк в умовах воєнного стану та мапу працюючих АТМ (банкоматів) можна дізнатись за посиланням.

Зазначимо, Ощадбанк також відновив роботу на звільненій території Харківщини. Вже запрацювало універсальне відділення в Балаклії.