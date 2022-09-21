ПриватБанк возобновил работу в Харьковской области

ПриватБанк продолжает возобновлять работу в городах, наиболее пострадавших от войны. В Харьковской области уже работают отделения банка в пгт Донец, г. Барвинково, а с сегодняшнего дня и в г. Дергачи.

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Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

"Сегодня банк делает все, чтобы каждый имел возможность качественного и быстрого банковского обслуживания, вместе с тем помня и соблюдая все необходимые меры по обеспечению безопасности сотрудников и клиентов", - говорится в сообщении.

Вскоре планируется возобновление работы отделений в населенных пунктах Балаклея, пгт Шевченково и пгт Золочев.

Постепенно возобновляется работа банкоматов и сервиса для терминалов "Наличные на кассе".

Подробную информацию, как работает ПриватБанк в условиях военного положения и карту работающих АТМ (банкоматов), можно узнать по ссылке.

Отметим, Ощадбанк также возобновил работу на освобожденной территории Харьковщины. Уже заработало универсальное отделение в Балаклее.