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ПриватБанк возобновил работу в Харьковской области
ПриватБанк продолжает возобновлять работу в городах, наиболее пострадавших от войны. В Харьковской области уже работают отделения банка в пгт Донец, г. Барвинково, а с сегодняшнего дня и в г. Дергачи.
Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.
"Сегодня банк делает все, чтобы каждый имел возможность качественного и быстрого банковского обслуживания, вместе с тем помня и соблюдая все необходимые меры по обеспечению безопасности сотрудников и клиентов", - говорится в сообщении.
Вскоре планируется возобновление работы отделений в населенных пунктах Балаклея, пгт Шевченково и пгт Золочев.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Постепенно возобновляется работа банкоматов и сервиса для терминалов "Наличные на кассе".
Подробную информацию, как работает ПриватБанк в условиях военного положения и карту работающих АТМ (банкоматов), можно узнать по ссылке.
Отметим, Ощадбанк также возобновил работу на освобожденной территории Харьковщины. Уже заработало универсальное отделение в Балаклее.