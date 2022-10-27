ПриватБанк відновив роботу на Херсонщині

ПриватБанк відновлює роботу мережі банківського обслуговування на деокупованій Херсонщині.

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Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

Так, 26 жовтня банк відновив роботу банкомату та терміналу самообслуговування у смт Нововоронцовка Бериславського району Херсонської області за адресою: вул. Гагаріна,7.

Зняти готівку у смт Нововоронцовка можна також через pos-термінали ПриватБанку в магазинах за адресами: вул. Дудченка,100 (магазин “Тополь”), вул. Димитрова,7 (магазин “Забава”), вул. Воронцова,72а (аптека).

Щоб отримати готівку на касі торгової точки, покупцю необхідно лише оплатити товар банківською картою та повідомити касира про бажання зняти готівку.

"Нововоронцовка це перший населений пункт Херсонщини, де стало можливим відновити роботу банківського обладнання. До кінця жовтня планується розміщення АТМ та ТСО у смт Високопілля", - зазначають у пресслужбі фінустанови.

Там наголосили, що детальну інформацію як працює ПриватБанк в умовах воєнного стану та мапу працюючих АТМ (банкоматів) можна дізнатись за посиланням.

Нагадаємо, ПриватБанк також продовжує відновлення мережі у звільнених від окупації містах Харківської області. 3 жовтня почало обслуговування клієнтів відділення банку у Балаклії.

Раніше відновили обслуговування клієнтів на деокупованій території Харківщини відділення ПриватБанку в Дергачах та Золочеві.