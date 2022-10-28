ПриватБанк и "Новая почта" возобновили работу в Лимане

В недавно освобожденном Лимане Донецкой области возобновили работу компания "Новая почта" и государственный ПриватБанк.

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Пресс-служба почтового оператора 28 октября сообщила, что "Новая почта" заработала в деоккупированной Донецкой области 2 недели назад и за это время доставила 1500 посылок в Лиман и Святогорск. Все здания, где компания работала до войны в Лимане, разрушены. Сейчас мобильное отделение "Новой почты" работает в городе с понедельника по пятницу с 11:30 до 13:30 по ул. Свободы.

Вскоре компания откроет стационарное отделение – начаты строительные и ремонтные работы помещения.

В Святогорске мобильное отделение работает в понедельник, среду и пятницу. С 14:30 возле отделения №1 по ул. Шевченко, а затем до 16:00 по адресу ул. Заречная, (возле Лавры).

"Из-за очень поврежденной дороги и мостов, работники "Новой почты" каждый раз преодолевают 130 километров в одну сторону, вместо 30 км как было раньше. Жителям деоккупированной Донетчины доступна отправка и получение посылок до 10 кг. Оплатить услуги можно наличными, через мобильное приложение "Новой почты" или отправить посылку за счет получателя", - добавили в пресс-службе почтового оператора.

28 октября ПриватБанк приступил к возобновлению сети банковского обслуживания в деоккупированном Лимане. В городе первое отделение открылось по адресу ул. Привокзальная, 36.

Отделение работает несмотря на перебои с интернетом и отключение электроэнергии по вторникам и четвергам с 10:00 до 16:00. Все клиенты могут получить не только банковское обслуживание и общение, но и при необходимости подзарядить телефон.

Ранее ПриватБанк приступил к возобновлению работы сети банковского обслуживания на деоккупированной Херсонщине. Так, 26 октября банк возобновил работу банкомата и терминала самообслуживания в пгт Нововоронцовка Бериславского района Херсонской области по адресу ул. Гагарина, 7.

"Новая почта" также возобновила работу на деоккупированной части Херсонской области, открыв три мобильных отделения в поселках Высокополье, Большая Александровка и Архангельское.