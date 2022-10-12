"Новая почта" возобновила работу в трех поселках на севере Херсонской области

"Новая почта" возобновила работу на деоккупированной части Херсонской области, открыв три мобильных отделения в поселках Высокополье, Великая Александровка и Архангельское. Об этом говорится в сообщении почтового оператора.

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"Отныне жители сел и окрестных населенных пунктов смогут получать и отправлять посылки весом до 30 кг. Оплатить за услуги доставки можно онлайн через приложение "Новой почты". Наличные средства сейчас не принимаются", - отмечают в компании.

Она указывает, что привезла с собой интернет-модуль Starlink и генератор, чтобы жители могли подзарядить свои устройства и связаться с родными, поскольку на деоккупированных территориях кое-где отсутствует электроэнергия и интернет-связь.

В Высокополье мобильное отделение работает с 14:30 до 15:30 на улице Освободителей, 55; в Великой Александровке – с 11:00 до 12:00 на улице Братской, 17; а в Архангельском – с 13:00 до 14:00 на улице Тараса Шевченко, 45-А.

В целом "Новая почта" возобновила работу уже в 45 населенных пунктах, которые были освобождены, в том числе 43 отделений в Харьковской области и двух в Донецкой. Напомним также, что на днях украинский оператор доставки открыл свое первое отделение за границей – в Варшаве.