"Новая почта" будет бесплатно доставлять продукты, которые украинцы пожертвуют для деоккупированных территорий

"Новая почта" ввела возможность отправки лекарств и продуктов из магазинов в заводской упаковке для жителей недавно освобожденных территорий в Херсонской, Донецкой и Харьковской областях.

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Как говорится в сообщении компании, купленные необходимые товары можно принести в любое отделение и она доставит всю помощь за свой счет тем, кто более шести месяцев находился в оккупации.

"Освобожденные города и поселки находятся в очень критическом состоянии: без воды, еды, электроэнергии, связи. Там не работают ни аптеки, ни магазины. Поэтому "Новая почта" вместе с благотворительным фондом "Онуки" положила начало сбору лекарств и продуктов", – отмечается в нем.

Принимаются продукты только с длительным сроком хранения, исключительно в фирменной упаковке, жестяной таре (без стекла) и заводского производства. "Новая почта" также составила список самых необходимых продуктов.

"Обращаем внимание, что одежда, обувь, товары домашнего производства - не принимаются, так же, как и продукты в обычных пакетах, свежие овощи, фрукты и в стеклянных банках. Только не бьющаяся заводская упаковка", - подчеркивает почтовый оператор .

Желательно упаковать продукты дома, но можно и передать их на упаковку и оператору "Новой почты". Компания напоминает, что в Херсонской области действуют ее отделения только в трех поселках - Архангельское, Высокополье и Великая Александровка, а на освобожденной территории Донецкой области - только в городах Лиман и Святогорск.

Чтобы отправить помощь в освобожденные города и поселки Харьковской области, нужно указывать отделение №1 города Харькова. Получателем нужно указать благотворительный фонд "Онуки". Отправка продуктов и лекарств осуществляется за счет получателя: "Новая почта" возьмет на себя все расходы фонда на доставку.