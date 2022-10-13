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Общество
Дата публикации

"Новая почта" будет бесплатно доставлять продукты, которые украинцы пожертвуют для деоккупированных территорий

"Новая почта" будет бесплатно доставлять продукты, которые украинцы пожертвуют для деоккупированных территорий

"Новая почта" ввела возможность отправки лекарств и продуктов из магазинов в заводской упаковке для жителей недавно освобожденных территорий в Херсонской, Донецкой и Харьковской областях.

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Как говорится в сообщении компании, купленные необходимые товары можно принести в любое отделение и она доставит всю помощь за свой счет тем, кто более шести месяцев находился в оккупации.

"Освобожденные города и поселки находятся в очень критическом состоянии: без воды, еды, электроэнергии, связи. Там не работают ни аптеки, ни магазины. Поэтому "Новая почта" вместе с благотворительным фондом "Онуки" положила начало сбору лекарств и продуктов", – отмечается в нем.

Принимаются продукты только с длительным сроком хранения, исключительно в фирменной упаковке, жестяной таре (без стекла) и заводского производства. "Новая почта" также составила список самых необходимых продуктов.

"Обращаем внимание, что одежда, обувь, товары домашнего производства - не принимаются, так же, как и продукты в обычных пакетах, свежие овощи, фрукты и в стеклянных банках. Только не бьющаяся заводская упаковка", - подчеркивает почтовый оператор .

Желательно упаковать продукты дома, но можно и передать их на упаковку и оператору "Новой почты". Компания напоминает, что в Херсонской области действуют ее отделения только в трех поселках - Архангельское, Высокополье и Великая Александровка, а на освобожденной территории Донецкой области - только в городах Лиман и Святогорск.

Чтобы отправить помощь в освобожденные города и поселки Харьковской области, нужно указывать отделение №1 города Харькова. Получателем нужно указать благотворительный фонд "Онуки". Отправка продуктов и лекарств осуществляется за счет получателя: "Новая почта" возьмет на себя все расходы фонда на доставку.

Автор:
Тимофей Беспятов