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Штабная работа: как Новая почта поддерживает свой многотысячный коллектив
Одна из крупнейших компаний страны создала штаб SOS — масштабный проект комплексной финансовой и нематериальной поддержки для своих работников в военный период. Целью инициативы стало решение любых запросов работника от выезда из зоны боевых действий и покупки пищевых продуктов до юридической и психологической поддержки.
Предпосылки
Еще в марте 2021 года в компании заработал специальный внутренний колцентр для поддержки сотрудников. Работник мог получить разъяснения о выплатах, ответах на кадровые вопросы и т.д. Для этого нужно было позвонить на номер горячей линии или отправить запрос на почтовый ящик.
С началом полномасштабной войны стало понятно, что характер запросов на линию поддержки изменяется. Нужно было стабилизировать психологическое состояние сотрудников и убедить их в том, что компания рядом обязательно поможет преодолеть любые вызовы и станет опорой для них. В компании понимали, что в новых реалиях сотрудники нуждаются в реальной помощи по эвакуации, поиску нового места работы и жилья в случае выезда, юридической и психологической поддержки, материальной помощи и т.д.
Чтобы оперативно обеспечить сотрудников Новой почты, комплексной поддержкой на весь период войны в компании создали Штаб SOS. Задача этого проекта – решать любые запросы работника от выезда из зоны боевых действий до покупки продуктов питания на первые дни на новом месте.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Всесторонняя помощь
Новая почта еженедельно анализирует запросы от сотрудников и формирует предложения по корректировке направлений помощи.
Штаб SOS предлагает 8 основных видов помощи работникам:
1. Трудоустройство на новом месте при переезде с оккупированной территории или зоны боевых действий.
2. Медицинская помощь в случаях ранения из-за боевых действий, а также в случае диагностирования тяжелых заболеваний.
3. Материальная помощь при потере и повреждении имущества, переезде или невозможности уехать с оккупированной территории, помощь семье погибшего работника, денежная поддержка детей погибшего сотрудника вплоть до их совершеннолетия и т.д.
4. Помощь мобилизованным сотрудникам. Это закупка формы, амуниции и других личных потребностей.
5. Психологическая поддержка. Доступны и индивидуальные консультации психологов для сотрудников и членов их семьи, тематические групповые дискуссии с психологом в рамках Клуба психологической поддержки "Я рядом". Для консультаций привлечено 100 психологов, в том числе военных психологов для мобилизованных коллег, детских психологов для работы с детьми сотрудников, специалистов, специализирующихся на работе с травмой.
6. Юридическая помощь. Юрист компании предоставляет консультации по оформлению документов в случае повреждения или потери имущества, статуса внутренне перемещенного лица и т.п.
7. Бытовая помощь (эвакуация, покупка продуктов и предметов первой необходимости).
8. Помощь в поиске сотрудника , длительно не выходящего на связь.
С учетом военных реалий работникам и членам их семей введены новые виды материальной помощи от компании. Ее получают как мобилизованные, так и гражданские сотрудники:
- при получении тяжелых травм и ранений, болезни – до 30 тыс. грн.;
- при лечении работника в результате ранения во время боевых действий, что привело к ампутации конечностей – до 60 тыс. грн;
- в связи со смертью родственника первой линии родства в результате боевых действий – до 15 тыс. грн;
- семьи, в связи со смертью (гибелью) работника во время военных действий – 60 тыс. грн;
- несовершеннолетним детям, пасынкам или падчерицам работников, погибших в результате боевых действий – до 10 тыс. грн ежемесячно до достижения 18 лет;
- депозит на обучение для детей сотрудников, погибших из-за боевых действий - 12 500$;
- при частичном или полном разрушении жилья – до 30 тыс. грн;
- в случае переезда из зоны боевых действий или оккупированной территории – до 10 тыс. грн.
Для получения помощи работник может обратиться со своим запросом по телефону, на электронную почту или через корпоративный бот в Telegram. Запрос принимает оператор первой линии, фиксирует и назначает ответственное лицо, так сказать его куратора. В Штабе на постоянной основе запросы прорабатывают 12 сотрудников, трое из них работают на первой линии и принимают звонки.
По корпоративной статистике, 97% запросов, поступающих на почту и по телефону, принимаются к выполнению в течение 30 минут. 60% поступающих в чат-бот запросов решаются моментально — благодаря автоматизированным ответам.
Эффективность и будущее
Главная задача проекта – стабилизировать состояние сотрудников, обеспечив их комплексной поддержкой в ключевых потребностях в период войны. За первые три месяца работы Штаба каждый пятый новичок из 32-тысячного коллектива хотя бы один раз уже обращался в Штаб SOS. с запросом и получил помощь.
За это время предоставлено 5753 консультаций по материальной помощи, заработной плате, отпускным, больничным и т.д. Объем материальной помощи людям составил 7,5 млн грн, отмечают в компании. Для 287 семей найден новый дом. Предоставлены тысячи юридических и персональных психологических консультаций.
За первые три месяца работы Штаба каждый пятый новичок из 32-тысячного коллектива хотя бы один раз уже обращался в Штаб SOS с запросом и получил помощь.
Еще один важный показатель работы Штаба SOS – оперативность в оказании помощи. По плану проекта, запросы должны решаться очень стремительно. Новой почте удалось превзойти скорость работы HR линии поддержки, функционировавшей ранее в компании, в 2,5 раза. Теперь работник в среднем получает решение своего вопроса через три часа.
В таком формате проект будет действовать до окончания войны, после чего Новая почта планирует трансформировать его в канал поддержки сотрудников в мирное время.