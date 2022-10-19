"Новая почта" разработала мобильное отделение для деоккупированных территорий, где нет света

"Новая почта" разработала новый вариант мобильного отделения для работы на деоккупированных территориях, где отсутствует электроснабжение. Об этом говорится в сообщении компании.

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Сейчас такое отделение установлено в поселке Рогань под Харьковом на улице 1 мая, 1. Оно работает ежедневно с 11:00 до 15:00 на прием и выдачу посылок весом до 10 килограммов. Рассчитаться за доставку можно через мобильное приложение или автосписание. Наличные деньги не принимаются.

Это уже вторая модель инновационного мобильного отделения "Новой почты", созданного на базе БДФ-контейнера для перевозки посылок. Новый вариант имеет гидравлические опоры, позволяющие быстро опустить контейнер после транспортировки, а также отрегулировать высоту для комфортного обслуживания клиентов. Оно может обслуживать до 10 тысяч посылок в месяц.

Чтобы сделать отделение максимально комфортным внутри и облегчить процесс перевозки, было изменено внутреннее убранство и наружное покрытие контейнера. Теперь снаружи он украшен металлическими 3D-панелями, что значительно облегчает конструкцию, а внутри встроены подвесные раскладные полки для хранения и упаковки посылок. Для защиты от осадков и прямых солнечных лучей отделение снабжено электрической маркизой.

Также новая модель оборудована встроенным почтоматом на 62 ячейки, длиной 3 метра и высотой 1,4 метра для удобства получения в самой высокой точке. В почтомат можно отправить вещи весом до 20 килограммов и размером 40х60х30 см. Планируется, что стена-почтомат заработает, когда возобновятся объемы доставки в регионе.

Мобильное отделение может работать как от сети 220 В, так и от генератора, поэтому его удобно использовать на территориях, где нет электронергии. У отделения установлен модуль Starlink, благодаря чему местные жители могут пользоваться интернетом бесплатно, чтобы связаться с родными или заказать товары из интернет-магазинов и аптек.

В ближайших планах компании произвести и запустить в работу еще 20 мобильных отделений, чтобы предоставлять свои услуги там, где нет света и возможности быстро открыть стационарное отделение.

В компании также сообщают, что уже возобновили работу в 50 освобожденных населенных пунктах в Донецкой, Херсонской и Харьковской областях.

Напомним, что первый вариант контейнерного отделения "Новая почта" задействовала в начале мая: тогда он был установлен в селе Стоянка под Киевом.