"Новая почта" запустила получение посылок по доверенности и передачу их через почтомат

"Новая почта" запустила возможность предоставить через ее мобильное приложение право другому человеку получить посылку и оплатить ее в случае необходимости. Об этом говорится в сообщении компании.

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Этот сервис бесплатен и действует исключительно для получения отправлений в почтомате и отделении с объявленной стоимостью до 30 тысяч гривен.

Чтобы поручить получить посылку через мобильное приложение другому человеку, нужно найти необходимую посылку в пункте "Мои посылки", а в разделе "Управление посылкой" выбрать сервис "Другой получатель".

Далее следует указать номер телефона человека, которому пользователь дает право получить посылку, и нажать "Поручить". Автоматически человек получит пуш-сообщение в свое мобильное приложение "Новой почты", что ему предоставили разрешение на получение посылки.

Если у доверенного лица не установлено мобильное приложение "Новой почты", то оно получит сообщение на телефон в Viber или в виде SMS.

Право на получение посылки можно отменить. Для этого необходимо в мобильном приложении найти нужную посылку и в разделе "Управлять посылкой" нажать "Отменить доверенность".

Заказать сервис "Другой получатель" может только получатель и только через мобильное приложение "Новой почты". Однако если посылка заказана "Лично в руки", то сменить получателя невозможно.

Чтобы получить доверенную посылку в отделении, необходимо указать оператору, что получающий использует сервис "Другой получатель", и назвать специальный код и номер посылки, пришедший в сообщении.

Кроме того, накануне "Новая почта" запустила "Пункт приема-передачи", благодаря которой теперь можно оставить в том же почтомате, откуда ее заберет получатель. Таким образом, например, можно безопасно передать ключи от дома, если не удается пересечься с человеком.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно открыть мобильное приложение "Новой почты" и нажать "Создать посылку" и выбрать почтомат для отправки. В открывшемся окошке "Место получения" нужно выбрать тот же почтомат, который указан для отправки, заполнить данные получателя, размер ячейки, описание посылки и создать электронную накладную.

Получателю поступит сообщение на телефон о том, что для него оставили отправку в почтомате. Посылку можно хранить в почтомате не дольше трех дней. Продлить срок хранения посылки нельзя. Если срок хранения истечет, а получатель не заберет посылку, ее переместят в ближайшее отделение "Новой почты", чтобы освободить ячейку почтомата. Услуга доступна только в городах, где реализована отправка через почтоматы, то есть в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Полтаве и Виннице.