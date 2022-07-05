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Отправлять посылки "Новой почтой" теперь можно с помощью почтомата
Отныне в Киеве, Одессе, Львове, Днепре и Полтаве можно отправлять посылку "Новой почтой" с помощью почтомата. Чтобы отправить посылку, нужно сделать несколько легких шагов.
Об этом сообщила "Новая почта" в Facebook.
Для того чтобы отправить посылку с помощью почтомата, нужно:
- открыть приложение "Новой почты" и нажать "Создать посылку";
- в пункте "Место отправления" выбрать почтомат;
- указать все необходимые данные и нажать "Создать ЭН";
- тщательно упаковать посылку;
- подойти к почтомату, зайти в приложении в "Мои посылки", выбрать сверху созданную ЕН и нажать "Открыть ячейку";
- положить отправку, закрыть дверцу и подтвердить загрузку.
Как отметили в "Новой почте", отправлять можно все, но учитывая следующие параметры:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- размером – не более 40х60х30 см;
- весом – до 20 кг;
- объявленной стоимостью – не более 6000 грн.
Для упаковки посылки следует использовать коробку, избегая подклеенных, поврежденных, с влажными пятнами или разрывами. Важно, чтобы на коробке не было лишних маркировок. Заклеивать нужно плотно скотчем крест-накрест (для коробок до 5 кг включительно) или в виде буквы "Н" (для коробок свыше 10 кг включительно).
Хрупкие вещи следует упаковывать в три слоя воздушно-пузырчатой пленки. Отправка не должна касаться стен коробки или других предметов внутри. Каждая единица товара упаковывается отдельно.
В то же время в оставшихся пустотах нужно разместить наполнитель. Важно, чтобы отправка не передвигалась по коробке и не выпиралась наружу.
В частности, для документов следует использовать конверт, а для одежды или небольших отправлений – пакет.
Напомним, "Новая почта" и "Укрпочта" возобновили доставку из AliExpress с 15 июня. Доставка доступна для Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областей.