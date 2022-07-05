Отправлять посылки "Новой почтой" теперь можно с помощью почтомата

Отныне в Киеве, Одессе, Львове, Днепре и Полтаве можно отправлять посылку "Новой почтой" с помощью почтомата. Чтобы отправить посылку, нужно сделать несколько легких шагов.

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Об этом сообщила "Новая почта" в Facebook.

Для того чтобы отправить посылку с помощью почтомата, нужно:

открыть приложение "Новой почты" и нажать "Создать посылку";

в пункте "Место отправления" выбрать почтомат;

указать все необходимые данные и нажать "Создать ЭН";

тщательно упаковать посылку;

подойти к почтомату, зайти в приложении в "Мои посылки", выбрать сверху созданную ЕН и нажать "Открыть ячейку";

положить отправку, закрыть дверцу и подтвердить загрузку.

Как отметили в "Новой почте", отправлять можно все, но учитывая следующие параметры:

размером – не более 40х60х30 см;

весом – до 20 кг;

объявленной стоимостью – не более 6000 грн.

Для упаковки посылки следует использовать коробку, избегая подклеенных, поврежденных, с влажными пятнами или разрывами. Важно, чтобы на коробке не было лишних маркировок. Заклеивать нужно плотно скотчем крест-накрест (для коробок до 5 кг включительно) или в виде буквы "Н" (для коробок свыше 10 кг включительно).

Хрупкие вещи следует упаковывать в три слоя воздушно-пузырчатой пленки. Отправка не должна касаться стен коробки или других предметов внутри. Каждая единица товара упаковывается отдельно.

В то же время в оставшихся пустотах нужно разместить наполнитель. Важно, чтобы отправка не передвигалась по коробке и не выпиралась наружу.

В частности, для документов следует использовать конверт, а для одежды или небольших отправлений – пакет.

Напомним, "Новая почта" и "Укрпочта" возобновили доставку из AliExpress с 15 июня. Доставка доступна для Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областей.