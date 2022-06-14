"Новая почта" и "Укрпочта" возобновляют доставку с AliExpress с 15 июня

Доставка товаров онлайн-магазина AliExpress будет производиться через одну из европейских стран, а затем будет доставляться “Укрпочтой” и “Новой почтой” в Украину.

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С 15 июня доставка по AliExpress будет доступна для Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областей.

Как сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский доставка будет производиться через одну из европейских стран и затем будет доставляться в Украину "Укрпочтой".

"На старте – 14 областей. Но если вы живете в одной из восточных областей, которую пока не открыл "Али", вы можете заказать посылку на знакомых, а они уже будут отправлять вам ее в любой уголок Украины, где работает "Укрпочта" "(а мы работаем по всей стране)", - подчеркнул он.

Точных сроков доставки в "Укрпочте" не называют, однако обещают делать все, чтобы вернуть довоенные показатели.

"Новая почта" с 15 июня также возобновляет доставку из онлайн-магазина AliExpress.

Отмечается, что при заказе нужно указать опцию AliExpress Standard Shipping и на карте выбрать ближайшее работающее отделение или почтомат "Новой почты".

По данным пресс-службы, до начала войны, AliExpress возглавлял ТОП самых любимых зарубежных интернет-магазинов украинцев. В среднем за день клиенты "Новой почты" заказывали около 2,6 тонн товаров с AliExpress.

Отметим, китайская торговая площадка AliExpress с начала войны перестала принимать заказы украинцев, а заказы, оформленные до 24 февраля, были отменены.