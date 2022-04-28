С начала войны AliExpress перестал принимать новые заказы от украинцев, а оплаченные массово отменяет

Китайская торговая площадка AliExpress с начала войны перестала принимать заказы украинцев, а заказы, оформленные до 24 февраля, были отменены. Об этом сообщает издание AIN.

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"С началом полномасштабной войны в Украине крупнейший китайский маркетплейс AliExpress прекратил заказы украинцев. А оформленные и оплаченные еще до 24 февраля заказы были отменены – товары были возвращены продавцам, а заказчики пока не получили за них возврат средств. При этом никаких объяснений со стороны площадки украинцы не получили", — пишет издание.

Согласно сообщению, новые заказы на AliExpress пользователи из Украины сделать не могут. Просматривать сайт и добавить в корзину товар возможность есть, но при попытке оплатить заказ приложение выдает сообщение о том, что сервис не работает в регионе из-за "проблем с логистикой".

Фото: AIN

При этом в "Укрпочте" отметили, что компания на связи с AliExpress и работает над возобновлением поставок из Китая в Украину. Поставки могут быть возобновлены в мае.

В "Новой почте" также сообщили, что пока не возобновили доставку товаров из интернет-магазинов в Китае, но работают над этим.

"В военное время воздушное пространство над Украиной закрыто. А учитывая, что подавляющее количество посылок из Китая доставлялись именно авиа, можно заключить, что AliExpress просто не может выполнять свои обязательства по консолидированной доставке грузов в Украину. Также блокированы украинские порты, работает только автомобильный транспорт", — отмечает AIN.

При этом издание отмечает, что AliExpress отозвал в том числе и посылки, которые уже прибыли в Украину до начала полномасштабной войны.

Напомним, AliExpress перестал принимать карты российских банков, попавших под санкции.