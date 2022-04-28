AliExpress перестал принимать карты российских банков, попавших под санкции

Глобальная торговая площадка AliExpress перестала принимать карты российских банков, попавших под санкции. Об этом сообщает российское издание MK.RU.

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"Россияне сообщают, что столкнулись со сложностями при оплате онлайн-покупок на глобальной виртуальной торговой площадке AliExpress. Как уточняют потребители, маркетплейс перестал принимать оплату с карт российских банков, попавших под западные санкции", — пишет российское издание.

Жители РФ все еще могут оплатить товары на AliExpress, воспользовавшись финансовым сервисом QIWI.

Такое сообщение видят жители РФ, когда пытаются оплатить заказ картой российского банка. Источник: российские СМИ.

В "AliExpress Россия" российскому изданию сообщили, что компания столкнулась со сложностями при обработке платежей. Ранее там заверяли, что продолжат обслуживать российских клиентов, несмотря на санкции со стороны США и Евросоюза, а все платежи будут осуществляются в обычном режиме.

Напомним, ранее мировые интернет-магазины начали блокировать карты китайской платежной системы UnionPay, эмитентами которых являются российские банки.