Мировые интернет-магазины начали блокировать российские карты UnionPay

Мировые интернет-магазины начали блокировать карты китайской платежной системы UnionPay, эмитентами которых являются российские банки. Об этом сообщает российское издание “Коммерсантъ”.

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"Многие иностранные магазины и их банки-эквайеры отсекают любые платежи с карт, выпущенных в РФ, в том числе и UnionPay. Повлиять на эту ситуацию могла бы сама система, потребовав от эквайеров на местах исполнять обязательства. Но в UnionPay предпочитают не вмешиваться", — сообщает издание.

Спрос на карты платежной системы UnionPay в России вырос после того, как Visa и MasterCard приняли решение приостановить работу в этой стране. UnionPay стала одной из немногочисленных международных платежных систем, которые остались на российском рынке. Она работает в 180 странах, в том числе в СШA и ЕС.

На фоне ажиотажного спроса стоимость выпуска и обслуживания карт UnionPay уже составляет от нескольких тысяч до более чем 10 тыс. руб. в год. Однако, как свидетельствуют многочисленные жалобы в социальных сетях и на профильных форумах, свои задачи карта выполняет далеко не всегда.

"Протестировать UnionPay за рубежом физически в нынешней ситуации удалось лишь единицам, и отзывы разные. Так, в США карту почти нигде не приняли, жалуется один из ее держателей, хотя в других странах пока о таких проблемах неизвестно. Более актуально, что и покупки в интернете оплачивать картой UnionPay часто не удается. Банки наличие проблемы не афишируют, но в колл-центрах, которые обзвонил “Ъ”, не стали скрывать, что невозможность оплаты — распространенное явление. На официальные запросы ни в одном из банков, выпускающих карты UnionPay в РФ, не ответили", — сообщает "Коммерсантъ".

В неофициальных беседах банкиры рассказывают, что проблема в иностранных онлайн-магазинах, которые на фоне конфликта РФ с Украиной решили просто не обслуживать россиян, хотя санкции этого и не предусматривают.

Напомним, в начале марта международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке своей деятельности в России из-за военной агрессии РФ в Украине.