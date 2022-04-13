Світові інтернет-магазини почали блокувати російські карти UnionPay

Світові інтернет-магазини почали блокувати карти китайської платіжної системи UnionPay, емітентами яких є російські банки. Про це повідомляє російське видання "Комерсантъ".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Багато іноземних магазинів та їхні банки-еквайри відсікають будь-які платежі з карт, випущених у РФ, у тому числі і UnionPay. Вплинути на цю ситуацію могла б сама система, зажадавши від еквайрів на місцях виконувати зобов'язання. Але в UnionPay воліють не втручатися", — повідомляє видання.

Попит на карти платіжної системи UnionPay в Росії виріс після того, як Visa і MasterCard вирішили призупинити роботу в цій країні. UnionPay стала однією з нечисленних міжнародних платіжних систем, що залишилися на російському ринку. Вона працює у 180 країнах, в тому числі в США та ЄС.

На тлі ажіотажного попиту вартість випуску та обслуговування карток UnionPay вже становить від декількох тисяч до більш ніж 10 тис. руб. на рік. Проте, як свідчать численні скарги у соціальних мережах та на профільних форумах, свої завдання карта виконує далеко не завжди.

"Протестувати UnionPay за кордоном фізично в нинішній ситуації вдалося лише одиницям, і є різні відгуки. Так, у США карту майже ніде не прийняли, скаржиться один з її власників, хоча в інших країнах поки що про такі проблеми невідомо. Більш актуально, що і покупки в інтернеті оплачувати карткою UnionPay часто не вдається. Банки наявність проблеми не афішують, але в кол-центрах, куди телефонував "Ъ", не стали приховувати, що неможливість оплати — поширене явище. На офіційні запити в жодному з банків, що випускають картки UnionPay РФ, не відповіли", — повідомляє "Комерсантъ".

У неофіційних бесідах банкіри розповідають, що проблема в іноземних онлайн-магазинах, які на тлі конфлікту РФ з Україною вирішили просто не обслуговувати росіян, хоча санкції цього й не передбачають.

Нагадаємо, на початку березня міжнародні платіжні системи Visa та Mastercard оголосили про зупинення своєї діяльності в Росії через військову агресію РФ в Україні.