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AliExpress перестав приймати карти російських банків, які потрапили під санкції

AliExpress перестав приймати карти російських банків, які потрапили під санкції

Глобальний торговий майданчик AliExpress перестав приймати карти російських банків, які потрапили під санкції. Про це повідомляє російське видання MK.RU.

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"Росіяни повідомляють, що зіткнулися зі складнощами при оплаті онлайн-покупок на глобальному віртуальному торговому майданчику AliExpress. Як уточнюють споживачі, маркетплейс перестав приймати оплату з карток російських банків, які потрапили під західні санкції", — пише російське видання.

Жителі РФ все ще можуть сплатити за товари на AliExpress, скориставшись фінансовим сервісом QIWI.

Фото 2 — AliExpress перестав приймати карти російських банків, які потрапили під санкції
Таке повідомлення бачать жителі РФ, коли намагаються сплатити замовлення карткою російського банку. Джерело: російські ЗМІ

В "AliExpress Росія" російському виданню повідомили, що компанія зіштовхнулася зі складнощами при обробці платежів. Раніше там запевняли, що продовжать обслуговувати російських клієнтів, незважаючи на санкції з боку США та Євросоюзу, а всі платежі будуть здійснюватися у звичайному режимі.

Нагадаємо, раніше світові інтернет-магазини почали блокувати картки китайської платіжної системи UnionPay, емітентами яких є російські банки.

Автор:
Степан Крьока