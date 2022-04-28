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AliExpress перестав приймати карти російських банків, які потрапили під санкції
Глобальний торговий майданчик AliExpress перестав приймати карти російських банків, які потрапили під санкції. Про це повідомляє російське видання MK.RU.
"Росіяни повідомляють, що зіткнулися зі складнощами при оплаті онлайн-покупок на глобальному віртуальному торговому майданчику AliExpress. Як уточнюють споживачі, маркетплейс перестав приймати оплату з карток російських банків, які потрапили під західні санкції", — пише російське видання.
Жителі РФ все ще можуть сплатити за товари на AliExpress, скориставшись фінансовим сервісом QIWI.
В "AliExpress Росія" російському виданню повідомили, що компанія зіштовхнулася зі складнощами при обробці платежів. Раніше там запевняли, що продовжать обслуговувати російських клієнтів, незважаючи на санкції з боку США та Євросоюзу, а всі платежі будуть здійснюватися у звичайному режимі.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, раніше світові інтернет-магазини почали блокувати картки китайської платіжної системи UnionPay, емітентами яких є російські банки.