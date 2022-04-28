Глобальний торговий майданчик AliExpress перестав приймати карти російських банків, які потрапили під санкції. Про це повідомляє російське видання MK.RU.

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"Росіяни повідомляють, що зіткнулися зі складнощами при оплаті онлайн-покупок на глобальному віртуальному торговому майданчику AliExpress. Як уточнюють споживачі, маркетплейс перестав приймати оплату з карток російських банків, які потрапили під західні санкції", — пише російське видання.

Жителі РФ все ще можуть сплатити за товари на AliExpress, скориставшись фінансовим сервісом QIWI.

Таке повідомлення бачать жителі РФ, коли намагаються сплатити замовлення карткою російського банку. Джерело: російські ЗМІ

В "AliExpress Росія" російському виданню повідомили, що компанія зіштовхнулася зі складнощами при обробці платежів. Раніше там запевняли, що продовжать обслуговувати російських клієнтів, незважаючи на санкції з боку США та Євросоюзу, а всі платежі будуть здійснюватися у звичайному режимі.

Нагадаємо, раніше світові інтернет-магазини почали блокувати картки китайської платіжної системи UnionPay, емітентами яких є російські банки.