З початку війни AliExpress перестав приймати нові замовлення від українців, а ті, що вже оплачені, масово скасовує

Китайський торговий майданчик AliExpress з початку війни перестав приймати нові замовлення українців, а замовлення, оформлені до 24 лютого, були скасовані. Про це повідомляє видання AIN.

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"З початком повномасштабної війни в Україні найбільший китайський маркетплейс AliExpress припинив замовлення українців. А оформлені та оплачені ще до 24 лютого замовлення було скасовано – товари повернули продавцям, а замовники поки що не отримали за них повернення коштів. При цьому жодних пояснень з боку майданчика українці не отримали", — пише видання.

Згідно з повідомленням, нові замовлення на AliExpress користувачі з України зробити не можуть. Переглядати сайт і додати в кошик товар можливість є, але при спробі оплатити замовлення програма видає повідомлення про те, що сервіс не працює в регіоні через "проблеми з логістикою".

Фото: AIN

При цьому в "Укрпошті" зазначили, що компанія на зв'язку з AliExpress і працює над відновленням постачання з Китаю в Україну. Постачання можуть бути відновлені у травні.

У "Новій пошті" також повідомили, що поки що не відновили доставку товарів з інтернет-магазинів у Китаї, але працюють над цим.

"У військовий час повітряний простір над Україною закрито. А враховуючи, що переважна кількість посилок з Китаю доставлялася саме авіа, можна зробити висновок, що AliExpress просто не може виконувати свої зобов'язання щодо консолідованої доставки вантажів в Україну. Також блоковані українські порти, працює тільки автомобільний транспорт ", — зазначає AIN.

При цьому видання зазначає, що AliExpress відкликала, зокрема, посилки, які вже прибули в Україну до початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, AliExpress перестав приймати карти російських банків, які потрапили під санкції.