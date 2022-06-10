25% скидка: "Новая почта" мотивирует бизнес развивать направление гуманитарной помощи

Во время войны миллионы украинцев нуждаются в продуктах питания, одежды и бытовых вещах по всей стране. Поэтому "Новая почта" призывает украинский бизнес присоединиться к помощи в рамках своего проекта Humanitarian Nova Poshta.

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

Для любых коммерческих организаций, решивших открыть направление гуманитарной помощи, "Новая почта" предоставит 25% скидку от действующих тарифов на доставку.

Чтобы стать партнером и получить скидку, необходимо заключить сделку. Перевозки по программе могут осуществляться как по территории Украины, так и с любой точки из-за границы. Помимо перевозки "Новая почта" может предложить партнерам специальные условия на дополнительные логистические услуги "под ключ":

забор заказа отправителя;

транспортировка груза через границу;

комплектацию продуктовых наборов по запросу организации на производственных мощностях "Новой почты";

доставку в любой населенный пункт Украины, где работает "Новая почта";

подготовку комплексного отчета по результатам доставки;

доставку груза за границу.

"Проект Humanitarian Nova Poshta был и остается для "Новой почты" социальным и неприбыльным. Все средства, полученные за доставку гуманитарных грузов от коммерческих организаций, идут на ежедневные расходы на топливо, на содержание автопарка, а остаток дохода направляется на расширение возможностей бесплатной доставки грузов для армии, ТРО, переселенцев. В рамках Гуманитарной почты за 7 лет "Новая почта" бесплатно доставила 241 тыс. посылок или 19 тыс. тонн помощи – это вес 380 танков", - сообщают в компании.

За время полномасштабной войны уже доставлено 7000 тонн гуманитарной помощи из Польши, Франции, Великобритании, Германии, Румынии, Турции и других стран. Это 484 рейса грузовиков "Новой почты" из Европы и 142 авиарейса из США.

Напомним, “Новая почта” меняет тарифы на доставку с 23 мая и вводит ряд упрощений в тарифах и услугах для клиентов.