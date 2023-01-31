ПриватБанк возобновил работу первого отделения в Херсонской области вне Херсона

ПриватБанк 30 января возобновил работу своего отделения в поселке Великая Александровка Херсонской области, почти семь месяцев находившемся под российской оккупацией.

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Как сообщает пресс-служба финучреждения, в отделении можно, в частности, снять наличные в банкомате и воспользоваться услугами терминала самообслуживания.

В общей сложности, как сообщают в ПриватБанке, он возобновил полноценную работу уже 38 своих базовых отделений в городах и поселках на деоккупированных территориях Украины.

Фото: ПриватБанк

Судя по онлайн-карте на сайте госбанка, отделение в Великой Александровке работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 14:00 (касса до 13:00). Расположено оно на улице Братской, 8. Сейчас оно значится единственным отделением ПриватБанка в Херсонской области за пределами областного центра.

Отметим, что первым возобновил работу отделения в Херсонской области другой госбанк - Ощадбанк, а именно в поселке Нововоронцовка, который граничит с Днепропетровской областью. Это произошло еще до освобождения самого Херсона в начале ноября. ПриватБанк же там представлен только банкоматом.

Напомним также, что с 1 февраля в Великой Александровке должен заработать районный суд, за которым также закреплена территориальная подсудность и Бериславского, Высокопольского и Генического районных, Каховского горрайонного и Новокаховского городского судов.