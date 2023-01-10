- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
В Херсонской области с 1 февраля заработают суды: как именно изменится схема территориальной подсудности
С 1 февраля в Херсонской области должны заработать на деоккупированных территориях три районных суда – Белозерский, Великоалександровский и Нововоронцовский, а также Херсонский апелляционный суд. Соответствующее распоряжение №2 было подписано 10 января председателем Верховного суда Всеволодом Князевым.
Согласно документу, Белозерскому райсуду будут подсудны дела, которые касаются, кроме самого бывшего Белозерского района, также Великолепетихского, Верхнерогачикского, Горностаевского, Новотроицкого, Чаплинского районов, а также территории Херсонского горсовета.
За Великоалександровским райсудом также закреплена территориальная подсудность и Бериславского, Высокопольского и Генического райсудов, Каховского горрайонного и Новокаховского городского судов.
В свою очередь, Нововоронцовский райсуд сможет также рассматривать дела, которые подсудны Ивановскому, Каланчакскому, Цюрупинскому, Голопристанскому, Нижнесерогозскому и Скадовскому райсудам.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отметим, что изначально измененная в результате войны территориальная подсудность судов Херсонщины, фактически переставших работать, была определена еще в марте 2022 года за судами Кривого Рога и соседних с ним районов Днепропетровской области.
Однако с 26 сентября схема была полностью изменена: дела, которые должен был бы рассматривать Херсонский горсуд, отдали в Малиновский райсуд Одессы; Чаплинский, Верхнерогачикский, Горностаевский, Новотроицкий и Великолепетихский райсуды – в Киевский райсуд Одессы; Скадовский, Новокаховский и Каховский суды – в Суворовский райсуд Одессы; Бериславский, Белозерский, Высокопольский райсуды – в Приморский райсуд Одессы.
За Беляевским райсудом Одесской области закрепили территориальную подсудность Генического, Великоалександровского и Ивановского райсудов, за Коминтерновским – Каланчакского и Цюрупинского, а за Теплодарским горсудом – Голопристанского, Нижнесерогозского и Нововоронцовского. Дела же Херсонского апелляционного суда должен рассматривать Одесский апелляционный суд.
Ныне же указанным судам Одесской области поручено обеспечить рассмотрение согласно нормам закона о судоустройстве и статусе судей соответствующих дел, поступивших к ним до 31 января. Председателям судов Херсонской области, возобновляющим работу, поручено разработать планы реагирования на чрезвычайные ситуации в особый период и обеспечить соблюдение во время воздушной тревоги мер безопасности для судей, работников аппарата и участников процесса.
Кроме того, Верховный суд опубликовал новый список местных судов, которые не действуют из-за войны, который будет актуален, соответственно, с 1 февраля. Отметим, что территория правобережной Херсонской области была полностью деоккупирована еще к 11 ноября, когда оттуда были выведены российские оккупационные силы. Остальная же территория области до сих пор находится под оккупацией.
Напомним также, что приведение системы местных судов в соответствие с новым административно-территориальным разделением Украины, действующим с 2020 года, Верховная Рада отложила на послевоенное время, поэтому она до сих пор соответствует старому районному делению.
Источник фото: ua.depositphotos.com