Нардепы предлагают ликвидировать Совет судей Украины и должности председателей судов и их заместителей

Группа депутатов предлагает Верховной Раде ликвидировать в Украине должности председателей судов и их заместителей, а также ликвидировать Совет судей Украины. Об этом говорится во внесенном в парламент 10 января законопроекте №8342.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Его авторами являются нардепы Анастасия Радина и Роман Грищук из фракции "Слуга народа", а также Александра Устинова и Ярослав Юрчишин из фракции "Голос".

Документом предлагается внести ряд изменений в законы о судоустройстве и статусе судей, Высшем совете правосудия и Конституционном суде, а также в процессуальные кодексы. В частности, полномочия Совета судей Украины депутаты хотят передать другим органам судебной власти.

Так, Высшему совету правосудия предлагается передать полномочия по обеспечению независимости судов и судей, улучшению организационного обеспечения работы судов; правовой защите судей, социальной защите судей и их семей; контролю за организацией деятельности судов; утверждению образцов удостоверений судьи, судьи в отставке; контролю над соблюдением в деятельности судей требований относительно конфликта интересов.

Также ВСП предлагается передать полномочия по созыву и организации проведения съезда судей Украины. Полномочия по назначению лиц в Этический совет, участвующий в оценке кандидатов на должность члена ВСП, предлагается передать пленуму Верховного суда; а полномочия по назначению лиц в Совещательную группу экспертов, которая участвует в оценке кандидатов в судьи КС, передать ВСП.

Должности председателей и заместителей председателей судов предлагается отменить, а полномочия председателей передать собранию судей, руководителю аппарата суда, судье-спикеру или судье, уполномоченному собранием судей.

В частности, полномочия по осуществлению представительства суда в отношениях с другими органами власти предлагается передать судье-спикеру; полномочия по контролю за эффективностью работы аппарата, согласованию назначения руководителя и заместителя руководителя аппарата, согласованию структуры и штатной численности аппарата и так далее - собранию судей.

В свою очередь, полномочия по изданию актов о назначении, переводе, увольнении, прекращении полномочий судьи, уведомлении ВККС и ГСА о вакантных должностях в суде, организации ведения судебной статистики, информационно-аналитического обеспечения судей и так далее — руководителю аппарата суда.

Также предлагается предусмотреть, что некоторые полномочия могут осуществляться судьей, уполномоченным собранием судей соответствующего суда. Что касается полномочий председателя суда по передаче дела в другой суд в случае невозможности его рассмотрения судом, то такие полномочия предлагается закрепить за председательствующим по делу судьей.

Кроме того, эта же группа депутатов внесла в парламент и законопроект №8343 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс, связанных с ликвидацией должностей председателей судов и их заместителей, а также ликвидацией Совета судей Украины.

Им предлагается уточнить состав объединенной палаты Кассационного уголовного суда, которая в предусмотренных УПК случаях осуществляет уголовное производство в кассационном порядке; состав субъектов согласования положения о Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе; порядок распределения материалов производств между судьями в случае военного положения при отсутствии технической возможности доступа к ЕСИТС и нормировать некоторые особенности судебного контроля, введенные на период карантина по Covid-19.

Источник фото: ua.depositphotos.com