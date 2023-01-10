Нардепи пропонують ліквідувати Раду суддів України та посади голів судів та їхніх заступників

Група депутатів пропонує Верховній Раді ліквідувати в Україні посади голів судів та їхніх заступників, а також ліквідувати Раду суддів України. Про це йдеться у внесеному до парламенту 10 січня законопроекті №8342.

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Його авторами є нардепи Анастасія Радіна та Роман Грищук з фракції "Слуга народу", а також Олександра Устінова та Ярослав Юрчишин з фракції "Голос".

Документом пропонується внести низку змін до законів про судоустрій і статус суддів, про Вищу раду правосуддя, та про Конституційний суд, а також до процесуальних кодексів. Зокрема, повноваження Ради суддів України депутати хочуть передати до інших органів судової влади.

Так, до Вищої ради правосуддя пропонується передати повноваження із забезпечення незалежності судів і суддів, поліпшення організаційного забезпечення роботи судів; правового захисту суддів, соціального захисту суддів та їхніх сімей; контролю за організацією діяльності судів; затвердження зразків посвідчень судді, судді у відставці; контролю за додержанням у діяльності суддів вимог щодо конфлікту інтересів.

Також до Вищої ради правосуддя пропонується передати повноваження щодо скликання та організації проведення з’їзду суддів України. Повноваження щодо призначення осіб у Етичну раду, яка бере участь у оцінюванні кандидатів на посаду члена ВРП, пропонується передати пленуму Верховного суду; а повноваження щодо призначення осіб у Дорадчу групу експертів, яка бере участь в оцінюванні кандидатів у судді КС, передати до ВРП.

Посади голів та заступників голів судів пропонується скасувати, а повноваження голів передати зборам суддів, керівнику апарату суду, судді-спікеру або судді, уповноваженому зборами суддів.

Зокрема, повноваження щодо здійснення представництва суду у відносинах з іншими органами влади пропонується передати судді-спікеру; повноваження щодо контролю за ефективність роботи апарату, погодження призначення керівника та заступника керівника апарату, погодження структури і штатної чисельності апарату тощо — зборам суддів.

В свою чергу, повноваження щодо видання актів про призначення, переведення, звільнення, припинення повноважень судді, повідомлення ВККС та ДСА про вакантні посади у суді, організації ведення судової статистики та інформаційно-аналітичного забезпечення суддів тощо — керівнику апарату суду.

Також пропонується передбачити, що деякі повноваження можуть здійснюватись суддею, уповноваженим зборами суддів відповідного суду. Що стосується повноваження голови суду з передачі справи до іншого суду у разі неможливості її розгляду судом, то таке повноваження пропонується закріпити за головуючим у справі суддею.

Крім того ця ж група депутатів внесла до парламенту і законопроект №8343 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу, пов’язаних з ліквідацією посад голів судів та їхніх заступників, а також ліквідацією Ради суддів України.

Ним пропонується уточнити склад об’єднаної палати Касаційного кримінального суду, що у випадках, передбачених КПК, здійснює кримінальне провадження в касаційному порядку; склад суб’єктів погодження положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему; порядок розподілу матеріалів проваджень між суддями у разі воєнного стану за відсутності технічної можливості доступу до ЄСІТС та унормувати деякі особливості судового контролю, запроваджені на період карантину по Covid-19.

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