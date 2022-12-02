Рада відклала скорочення місцевих судів через адмінреформу на повоєнний час

Верховна Рада продовжила збереження в Україні ситуації, коли місцеві суди продовжують працювати в колишніх територіальних юрисдикціях, незважаючи на проведену ще 2020 року адміністративно-територіальну реформу.

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За прийняття в цілому відповідного законопроекту №7565-1 проголосувало 1 грудня 276 депутатів. Жоден нардеп не висловився проти, проте присутні члени фракції "Європейська солідарність" утрималася.

Закон передбачає зміну пункту №3-1 заключних та перехідних положень закону про судоустрій та статус суддів, згідно з яким ситуація, що склалася, може тривати далі протягом періоду військового стану та ще року після його закінчення.

Нагадаємо, що 3 листопада 2020 року Рада відстрочила приведення системи місцевих судів у відповідність до нового адмінподілу, відвівши на це термін до 1 січня 2022 року.

Тоді, до речі окрім "Євросолідарності", утрималася від голосування і майже вся фракція "Батьківщина" (нині вона дала 11 голосів при одному утриманому). 16 листопада 2021 року відстрочку було продовжено ще на рік - до 1 січня 2023 року.

Зазначимо, що 25 жовтня 2020 року в Україні пройшли місцеві вибори, що закріпили новий адміністративно-територіальний поділ на 1469 місцевих громад (поза Кримом) та 136 районів замість 490. Самі вибори пройшли лише до 119 райрад та 1438 місцевих рад на підконтрольній на той момент Україні території.