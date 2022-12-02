Рада отложила сокращение местных судов из-за админреформы на послевоенное время

Верховная Рада продлила сохранение в Украине ситуации, при которой местные суды продолжают работать в прежних территориальных юрисдикциях, несмотря на проведенную еще в 2020 году административно-территориальную реформу.

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За принятие в целом соответствующего законопроекта №7565-1 проголосовало 1 декабря 276 депутатов. Ни один нардеп не высказался против, однако присутствовавшие члены фракции "Европейская солидарность" воздержалась.

Закон предусматривает изменение пункта №3-1 заключительных и переходных положений закона о судоустройстве и статусе судей, согласно которому сложившаяся ситуация может длится далее в течение периода военного положения и еще года после его окончания.

Напомним, что 3 ноября 2020 года Рада отсрочила приведение системы местных судов в соответствие с новым админделением, отведя на это срок до 1 января 2022 года.

К слову, тогда, кроме "Евросолидарности", воздержалась от голосования и почти вся фракция "Батькивщина" (ныне же она дала 11 голосов при одном воздержавшемся). 16 ноября 2021 года отсрочка была продлена еще на год - до 1 января 2023 года.

Отметим, что 25 октября 2020 года в Украине прошли местные выборы, закрепившие новое административно-территориальное деление на 1469 местных общин (вне Крыма) и 136 районов вместо 490. Сами выборы прошли лишь в 119 райсоветов и 1438 советов общин на подконтрольной на тот момент Украине территории.